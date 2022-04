(TBTCO) - Lũy kế hết quý I/2022, tổng thu ngân sách nội địa cục thuế thực hiện đạt 5.737 tỷ đồng, đạt 42,8% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 116,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số thu được ghi nhận đạt cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây.