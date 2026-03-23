Bảo đảm nguồn lực để phát triển nền kinh tế số

(TBTCO) - Để bảo đảm nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu rà soát, tổng hợp, đề xuất bố trí ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm ngay trong quý I/2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 148/TB-VPCP về kết luận Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bảo đảm nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số. Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp, kết nối, chia sẻ trên VNeID.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật An ninh mạng, Luật Thương mại điện tử, bảo đảm thời điểm ban hành và hiệu lực thi hành đồng bộ với luật, tránh khoảng trống pháp lý.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các CSDL quan trọng, như CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; CSDL quốc gia về an sinh xã hội; CSDL thanh tra, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; CSDL xử lý vi phạm hành chính; CSDL ngành nông nghiệp; CSDL quốc gia về y tế… Thúc đẩy dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sớm đi vào hoạt động và vận hành thương mại trong năm 2026; đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào vận hành chính thức…

Về bảo đảm nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số, Thủ tướng giao: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo trong tháng 4/2026; Bộ Công an xây dựng khung chương trình đào tạo về quản trị dữ liệu cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương và tổ chức triển khai đào tạo, trong tháng 12/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, đề xuất bố trí ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm ngay trong quý I/2026, gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán theo quy định, bảo đảm trong phạm vi tổng mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, về bảo đảm cấp điện cho các khu vực chưa có điện, Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng, hoàn thành phương án cấp điện phù hợp cho 410 thôn, bản chưa có điện trong quý I/2026 và triển khai ngay trong năm 2026. Bộ Tài chính chủ trì tính toán, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho EVN thực hiện các dự án cấp điện khu vực chưa có điện nêu trên./.