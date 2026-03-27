Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lời chào mừng ông Georges Elhedery - Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC và các thành viên đoàn HSBC đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Theo Bộ trưởng, HSBC là đối tác chiến lược, có kinh nghiệm sâu rộng và mạng lưới toàn cầu, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế; đồng thời, đã có nhiều hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, cho Bộ Tài chính Việt Nam trong các kỳ phát hành trái phiếu chính phủ. HSBC đã phát huy tích cực vai trò tư vấn hỗ trợ cho Việt Nam trong ba đợt phát hành trái phiếu chính phủ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng HSBC đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng hy vọng hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt trong kết nối nhà đầu tư và chuẩn bị cho các kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn, tối ưu chi phí và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Theo Bộ trưởng, trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 là giai đoạn đòi hỏi nguồn lực cho đầu tư phát triển rất lớn để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đến hai con số. Trong tổng nguồn vốn để cho mục tiêu tăng trưởng thì nguồn vốn từ ngân sách chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại 80% là huy động từ các nguồn vốn bao gồm trong nước và vốn quốc tế.

Đối với nguồn vốn quốc tế, Bộ Tài chính sẽ xem xét, tham mưu cho Chính phủ trong việc phát hành trái phiếu Việt Nam ra thị trường quốc tế. Do vậy, số lượng phát hành, thời điểm phát hành cũng được Bộ Tài chính sẽ tính toán làm thế nào để đảm bảo hiệu quả nhất, có chi phí thấp nhất có thể. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang triển khai những kế hoạch để phát hành trái phiếu Chính phủ xanh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, hiện Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng Đề án phát hành thí điểm trái phiếu chính phủ xanh. Do vậy rất cần những đối tác chiến lược như HSBC để có thể tư vấn cho Bộ Tài chính, để có thể triển khai được việc huy động thông qua các hình thức phát hành trái phiếu.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính mong muốn Việt Nam sớm được nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam thì cũng đang nỗ lực được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo Tập đoàn HSBC. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, qua tự đánh giá thì xếp hạng tín nhiệm có thể được cải thiện hơn, Việt Nam có đủ các điều kiện để có thể được nâng lên, do vậy, Bộ trưởng mong muốn Tập đoàn HSBC tiếp tục tư vấn cho Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Tài chính để có thể đạt được mục tiêu nâng hạng quốc gia ngay trong năm 2026.

Cũng tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Tập đoàn HSBC tiếp tục chia sẻ thông tin, thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán và trái phiếu của Việt Nam. Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhiều đổi mới bứt phá để hướng tới một thị trường chứng khoán lớn mạnh của khu vực châu Á.

"Chúng tôi đang có những giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán, đồng thời sẽ tiếp tục có những giải pháp để thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm nhiều hàng hóa mới cho các nhà đầu tư" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn HSBC hỗ trợ quảng bá rồi chia sẻ thông tin kết nối với nhà đầu tư nước ngoài khi Chính phủ Việt Nam có kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế; tiếp tục đồng hành với Bộ Tài chính trong việc tư vấn chiến lược phát hành, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cũng như là hỗ trợ tổ chức các chương trình tiếp xúc nhà đầu tư.

Đoàn công tác Tập đoàn HSBC. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn HSBC hỗ trợ cho HSBC Việt Nam có thể kết nối thành công hệ thống trao đổi thông tin tự động giữa các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thể tham gia sâu hơn vào thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã triển khai thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, vì thế mong muốn Tập đoàn HSBC sẽ là một trong những đối tác tham gia tích cực nhất vào Trung tâm, cung cấp các dịch vụ tài chính quốc tế như là thanh toán xuyên biên giới, hay là quản lý dòng tiền, ngoại hối và tài trợ thương mại.

Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC Georges Elhedery khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu hồi đáp, Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC Georges Elhedery bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và cán bộ của Bộ Tài chính đã tiếp đoàn HSBC, đồng thời vui mừng khi thấy rằng, các thành tựu kinh tế đạt được, cũng như tiềm năng phát triển trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp trên toàn cầu.

Tổng giám đốc HSBC khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia để thu hút dòng vốn ngoại.