(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6 Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Than Uyên (Lai Châu) 31.8mm, Tân Uyên (Lai Châu) 24mm, Tủa Chùa (Điện Biên) 31mm.