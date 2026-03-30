Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã Ck: TCT) ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện so với năm trước, với doanh thu và lợi nhuận đều tăng, trong khi cơ cấu tài chính tiếp tục duy trì ở mức an toàn.

Cụ thể, tổng doanh thu trong năm đạt 65,14 tỷ đồng, tăng 34,42% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 43,45 tỷ đồng, tăng 60,3%. Doanh nghiệp cho biết, mức tăng này chủ yếu đến từ lượng khách sử dụng các dịch vụ cáp treo và xe trượt tại khu du lịch Núi Bà Đen gia tăng.

Đáng chú ý, trong khi doanh thu tăng, tổng chi phí trong kỳ của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh giảm 4,77% so với năm 2024, qua đó góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 25,49 tỷ đồng, tăng hơn 135% so với năm 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.994 đồng, cải thiện so với năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt khoảng 367 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 354,75 tỷ đồng, chiếm khoảng 96% tổng nguồn vốn, trong khi doanh nghiệp hầu như không phát sinh nợ vay tài chính. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 17,94 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm, qua đó cải thiện khả năng thanh khoản.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TCT kết phiên ngày 30/3 với giá 19.700 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với đầu năm 2026. Với hơn 12,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh hiện đạt 251,9 tỷ đồng./.