Châu Âu có thể giảm rào cản nội bộ để bù đắp sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ

(TBTCO) - Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng, việc cắt giảm chi phí thương mại nội bộ của EU xuống hai điểm phần trăm có thể bù đắp những tổn thất do thuế quan của Mỹ gây ra.

Mỹ tăng thuế quan đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp châu Âu hiện phải chịu mức thuế 15% khi bán sản phẩm cho khách hàng Mỹ. Ảnh TL

Cụ thể, theo các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu, khu vực đồng Euro có thể bù đắp sản lượng kinh tế bị mất do thuế quan cao hơn của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của khu vực này thông qua việc giảm "khiêm tốn" các rào cản thương mại giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Do việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan, nhiều doanh nghiệp châu Âu hiện phải chịu mức thuế 15% khi bán sản phẩm cho khách hàng Mỹ. Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ước tính, mức thuế cao hơn này sẽ làm giảm xuất khẩu và làm giảm GDP của khu vực đồng Euro khoảng 0,7 điểm phần trăm cho đến năm 2027.

Tuy nhiên, trong một bài báo được công bố ngày 14/1, các nhà kinh tế của ECB cho biết những khoản lỗ đó có thể được bù đắp nếu các thành viên khu vực đồng Euro hạ thấp các rào cản thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ trong khu vực tiền tệ này.

“Việc giảm nhẹ các rào cản thị trường chung có thể bù đắp những tổn thất thương mại có thể xảy ra do thuế quan cao hơn của Mỹ”, các nhà kinh tế của ECB viết trong bản tin kinh tế của ngân hàng trung ương, được xuất bản tám lần một năm.

Mặc dù một số hàng hóa và dịch vụ có thể được bán trên khắp EU theo các quy định chung, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với những nỗ lực tốn kém để tuân thủ các quy tắc quốc gia khác nhau khi hoạt động bên ngoài quốc gia sở tại.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu ước tính, những chi phí đó tương đương với mức thuế 67% đối với hàng hóa bán ra ngoài nước sở tại của nhà sản xuất và mức thuế 95% đối với dịch vụ.

Họ ước tính rằng việc giảm các chi phí đó xuống hai điểm phần trăm sẽ tạo ra sự gia tăng sản lượng tương đương với những tổn thất do thuế nhập khẩu cao hơn của Mỹ gây ra.

Thuế quan cao hơn của Mỹ không phải là thách thức duy nhất đối với các nhà xuất khẩu châu Âu, họ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường nước ngoài. Để đối phó, các nhà hoạch định chính sách châu Âu đã chủ trương hướng nội để thúc đẩy tăng trưởng, tập trung vào việc loại bỏ các rào cản giữa các thành viên.

“Con đường khả thi duy nhất phía trước là duy trì các giá trị châu Âu của chúng ta và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn cũng như hội nhập sâu rộng hơn trong châu Âu”, Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos phát biểu trong một bài diễn thuyết riêng.

Tuy nhiên, tiến độ khá chậm. Các nhà kinh tế của ECB cho biết sẽ cần thời gian để việc giảm rào cản thương mại có thể thúc đẩy sản lượng.

“Điều này khó có thể bù đắp ngay lập tức cho sự sụt giảm thương mại của Mỹ, vì bất kỳ điều chỉnh cấu trúc nào trong thị trường chung cũng cần thời gian để hiện thực hóa. Cần phải có những nỗ lực điều tiết, quản lý và thực thi bền vững”, báo cáo viết.