Chứng khoán phái sinh ngày 13/1: Thanh khoản sụt giảm, chênh lệch âm mở rộng dù VN30 tăng điểm

(TBTCO) - Giá trị giao dịch giảm tới hơn 20% so với hôm qua. Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh dù giao dịch trên thị trường cơ sở vẫn sôi động.

Trên thị trường chứng phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 tăng điểm chung xu hướng đi lên tiếp nối của thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 1/2026 (41I1G1000) kết phiên tại 2.084,6 điểm, tăng 0,24% so với phiên trước. Mức tăng thấp hơn VN30-Index (+0,43%) đã kéo chênh lệch âm mở rộng lên -4,61 điểm.

Các kỳ hạn xa hơn tiếp tục duy trì trạng thái chiết khấu so với chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm dao động từ -0,21 điểm đến -6,71 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm hơn 20%. Trong đó, VN41I1G1000 - hợp đồng chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất giảm thanh khoản tới 21,3% so với phiên trước. Chuyên gia từ SHS cho rằng các nhà giao dịch (trader) đang chủ động thu hẹp vị thế đầu cơ, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng kỳ hạn gần nhất chỉ còn 2 phiên giao dịch trước khi đáo hạn.

Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn này nhích nhẹ so với hôm qua. Trong khi đó, vị thế nắm giữ hợp đồng ở kỳ hạn tiếp theo tăng 62% lên hơn 6.300 hợp đồng.

Giao dịch hợp đồng tương lai sụt giảm mạnh

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh và tăng mạnh gần 20 điểm chỉ sau chưa đầy một giờ giao dịch đầu tiên, nhờ dòng tiền lớn duy trì ở nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng với sự hồi phục của nhóm Vingroup sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại khi dòng tiền có sự phân hóa rõ nét. Một số cổ phiếu ngân hàng như LPB, MBB và HDB quay đầu điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó, kéo theo VN30-Index chủ yếu dao động quanh vùng 2.090 điểm trong nửa cuối phiên sáng.

Theo ông Lương Khải Vũ - chuyên gia từ VCBS, áp lực chốt lời xuất hiện tại các nhóm thép, bán lẻ và công nghệ thông tin, khiến chỉ số gặp khó trong việc bứt phá thêm. Dù vậy, cổ phiếu nhóm năng lượng cùng với cổ phiếu SAB tạo lực đỡ quan trọng giúp VN30-Index tăng thêm khoảng 15 điểm, tiến sát vùng đỉnh cũ. Đà tăng được củng cố khi các cổ phiếu ngân hàng có vốn Nhà nước như BID và VCB hồi phục mạnh. Kết phiên, VN30-Index dừng tại 2.089,21 điểm, tăng 8,97 điểm, với 15 mã tăng và 13 mã giảm. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện mạnh trên thị trường cơ sở dù tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối diễn biến trên thị trường phái sinh.