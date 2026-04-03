Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Kỳ Phương

13:54 | 03/04/2026
(TBTCO) - Ngày 2/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý II/2026. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL của Novaland đã không còn xuất hiện trong danh sách này. Đây được xem là kết quả sau những cố gắng khi Novaland công bố BCTC kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận dương.
aa
Phối cảnh dự án The Grand Manhattan của Tập đoàn Novaland. Ảnh tư liệu

Trước đó, lần gần nhất mã này bị cắt margin là do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2024, và sau đó vẫn chưa khắc phục được tình trạng này do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên các BCTC hợp nhất soát xét/kiểm toán từ bán niên 2024 đến bán niên 2025 vẫn ở mức lỗ.

Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận dương trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 vừa công bố, cổ phiếu NVL đã được cấp margin trở lại.

Cụ thể, năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.966 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025 đạt 1.861 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.743 tỷ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này, đủ điều kiện đưa cổ phiếu NVL ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Trong tháng 3/2026, cổ phiếu NVL đã có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản lớn, phản ánh kỳ vọng tích cực từ thị trường. Tập đoàn Novaland cũng vừa liên tục có những ký kết quan trọng với các đơn vị đầu ngành về tài chính, y tế (LPBank, Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh) và xúc tiến chuyển đổi số mạnh mẽ với đối tác tư vấn chiến lược Tập đoàn FPT.

Ở góc độ dự án, Novaland có nhiều diễn biến đáng chú ý gần đây: tăng tốc thi công hoàn thiện tại The Grand Manhattan, hơn 1.000 khách hàng dự án Victoria Village tiến hành ký hợp đồng mua bán; Hương Lộ 2 - tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức khởi động.

Đáng chú ý, Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, thông tin này được nhận định tăng tiềm năng cho các dự án tại Đồng Nai của Tập đoàn và gia tăng kỳ vọng tích cực từ giới đầu tư.

Trước đó như TBTCVN thông tin, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Novaland sẽ tổ chức vào ngày 23/4/2026, dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, cũng như cập nhật tình hình mới nhất về nỗ lực tái cấu trúc của Tập đoàn.

Cụ thể, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây là mức doanh thu kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay mà công ty này đặt ra. Novaland nhắm đến đích lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện trong năm 2025, Novaland cho biết hiện đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, trong năm 2025, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, Novaland dự kiến trình đại hội thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm 1 năm.

Theo phía Novaland, thời gian qua, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Gần nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/3/2026.

Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng./.

Đại hội năm nay, HĐQT Novaland cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT. Để thay thế 3 vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026, NVL chuẩn bị bầu 2 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên Độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm)...
Bài liên quan

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Đằng sau con số cho vay margin cao kỷ lục của khối công ty chứng khoán

Đằng sau con số cho vay margin cao kỷ lục của khối công ty chứng khoán

Bàn giao hàng loạt dự án, "sức khoẻ" tài chính năm 2025 của Novaland cải thiện lớn

Bàn giao hàng loạt dự án, "sức khoẻ" tài chính năm 2025 của Novaland cải thiện lớn

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

