Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Phối cảnh dự án The Grand Manhattan của Tập đoàn Novaland. Ảnh tư liệu

Trước đó, lần gần nhất mã này bị cắt margin là do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2024, và sau đó vẫn chưa khắc phục được tình trạng này do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên các BCTC hợp nhất soát xét/kiểm toán từ bán niên 2024 đến bán niên 2025 vẫn ở mức lỗ.

Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận dương trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 vừa công bố, cổ phiếu NVL đã được cấp margin trở lại.

Cụ thể, năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.966 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025 đạt 1.861 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.743 tỷ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này, đủ điều kiện đưa cổ phiếu NVL ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Trong tháng 3/2026, cổ phiếu NVL đã có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản lớn, phản ánh kỳ vọng tích cực từ thị trường. Tập đoàn Novaland cũng vừa liên tục có những ký kết quan trọng với các đơn vị đầu ngành về tài chính, y tế (LPBank, Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh) và xúc tiến chuyển đổi số mạnh mẽ với đối tác tư vấn chiến lược Tập đoàn FPT.

Ở góc độ dự án, Novaland có nhiều diễn biến đáng chú ý gần đây: tăng tốc thi công hoàn thiện tại The Grand Manhattan, hơn 1.000 khách hàng dự án Victoria Village tiến hành ký hợp đồng mua bán; Hương Lộ 2 - tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức khởi động.

Đáng chú ý, Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, thông tin này được nhận định tăng tiềm năng cho các dự án tại Đồng Nai của Tập đoàn và gia tăng kỳ vọng tích cực từ giới đầu tư.

Trước đó như TBTCVN thông tin, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Novaland sẽ tổ chức vào ngày 23/4/2026, dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, cũng như cập nhật tình hình mới nhất về nỗ lực tái cấu trúc của Tập đoàn.

Cụ thể, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây là mức doanh thu kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay mà công ty này đặt ra. Novaland nhắm đến đích lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện trong năm 2025, Novaland cho biết hiện đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, trong năm 2025, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, Novaland dự kiến trình đại hội thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm 1 năm.

Theo phía Novaland, thời gian qua, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Gần nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/3/2026.

Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng./.