(TBTCO) - Tính đến hết năm 2025, Việt Nam đã đầu tư ra 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.991 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 23,7 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, trong 12 tháng năm 2025, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 173 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2025 đạt gần 1, 35 tỷ USD.

Tính theo ngành, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 16 ngành. Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào ngành sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 506,9 triệu USD (chiếm 37,7% tổng vốn) và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai với trên 300,7 triệu USD (chiếm 22,3% tổng vốn). Ngành bán buôn bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 130,8 triệu USD (chiếm 9,7% tổng vốn).

Thương hiệu Unitel của Tập đoàn Viettel tại Lào. (Ảnh: congthuong.vn)

Theo đối tác, có 36 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 12 tháng năm 2025. Các nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt 757,9 triệu USD (chiếm 53,6% tổng vốn); Philippines với số vốn trên 92 triệu USD (chiếm 6,8% tổng vốn); Đức với số vốn 78,1 triệu USD (chiếm 5,8% tổng vốn).

Lũy kế đến hết tháng 12/2025, Việt Nam đã có 1.991 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 23,7 tỷ USD.

Trong đó, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 18/21 ngành, tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (gần 7,1 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn); nông, lâm nghiệp, thủy sản (hơn 3,4 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn) và thông tin truyền thông (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 12% tổng vốn).

Tính đến tháng 12/2025, Việt Nam đã đầu tư ra 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (trên 6,2 tỷ USD, chiếm 26,2% tổng vốn); Campuchia (hơn 2,94 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn); Venezuela (trên 1,82 tỷ USD, chiếm 7,7% tổng vốn),…