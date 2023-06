Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

(TBTCO) - Tuần qua (19/6 - 23/6/2023), chỉ số VN-Index có thêm một tuần tăng điểm tích cực. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.129,38 điểm, tăng +14,16 điểm (+1,3%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE mặc dù giảm nhưng vẫn duy trì ở mức khá tốt, đạt 82.140 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 16.428 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ -3,9% so với tuần trước.

Tuần qua (19/6 - 23/6/2023), chỉ số HNX-Index duy trì một tuần tăng khá, đóng cửa phiên cuối tuần tại 231,54 điểm, tăng +3,1 điểm (+1,4%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX mặc dù giảm so với tuần trước song tiếp tục duy trì ở mức khá cao, đạt 9.814 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 1.963 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ -4,5% so với tuần trước.

Tuần qua (19/6- 23/6/2023), chỉ số UPCoM-Index có thêm một tuần tăng điểm, đóng cửa phiên cuối tuần tại 85,71 điểm, tăng +1,09 điểm (+1,3%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM tang tốt và duy trì ở mức cao, đạt 5.174 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 1.035 tỷ đồng/phiên, tăng khá mạnh +21,3% so với tuần trước.

Tuần qua (19/6 - 23/6/2023), khối ngoại quay lại bán ròng trong tuần vừa qua sau tuần mua ròng tốt kế trước. Theo đó, khối ngoại đã bán ròng gần -1.005 tỷ đồng, trong khi đó, tuần trước khối này mua ròng +1.740 tỷ đồng. Với việc bán ròng tuần này, giá trị lũy kế mua ròng tính từ đầu năm của khối ngoại chỉ còn hơn +2.100 tỷ đồng.

Nguồn: SSI Research