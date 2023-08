Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

(TBTCO) - Tuần qua (7/8 – 11/8/2023), mặc dù xuất hiện nhịp điều chỉnh giữa tuần, nhưng chỉ số VN-Index vẫn có một tuần tăng điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.232,21 điểm, tăng +6,23 điểm (+0,5%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm không đáng kể và duy trì ở mức cao, đạt 112.633 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 22.527 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ -1,3% so với tuần trước.

Tuần qua (7/8 – 11/8/2023), chỉ số HNX-Index duy trì một tuần tăng điểm, mặc dù xuất hiện nhịp điều chỉnh cuối tuần. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số HNX-Index đạt 245,25 điểm, tăng +2,84 điểm (+1,2%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX tăng so với tuần trước, đạt 10.984 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 2.197 tỷ đồng/phiên, tăng 11,1% so với tuần trước.

Tuần qua (7/8 – 11/8/2023), dù chịu áp lực điều chỉnh, nhưng chỉ số UPCoM-Index vẫn có thêm một tuần tăng điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số UPCoM-Index đạt 93,28 điểm, tăng +1,58 điểm (+1,7%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM giảm nhẹ so với tuần trước, đạt 7.666 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 1.533 tỷ đồng/phiên, giảm gần -9% so với tuần kế trước.

Tuần qua (7/8 – 11/8/2023), khối ngoại dù giao dịch không thực sự khởi sắc nhưng có phần tích cực hơn. Theo đó, khối ngoại đã mua ròng nhẹ +249 tỷ đồng, trong khi tuần trước khối này -1.297 tỷ đồng. Với việc mua ròng nhẹ tuần này, giá trị lũy kế bán ròng tính từ đầu năm đến nay của khối ngoại thu hẹp về mức -1.087 tỷ đồng.