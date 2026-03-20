(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36 NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ (NQ 36) về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục 6 phần IV tại NQ 36 là đồng ý cho Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng ngay các nội dung ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành các nội dung về điều chỉnh giá xăng dầu.

Cụ thể, điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên. Như vậy, mức điều chỉnh tăng 15% đã tăng gấp đôi so với quy định trước đó là 7%.

Về nguyên tắc tính giá xăng dầu, Chính phủ giao Bộ Công thương xác định theo nguyên tắc bình quân số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Việc điều hành giá xăng dầu thực hiện khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 80 (điều hành vào thứ Năm hằng tuần).

Trong trường hợp giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm trong ngày từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ trước liền kề thì sẽ thực hiện điều chỉnh.

Việc điều hành và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên. Nguyên tắc tính giá do Bộ Công thương xác định theo bình quân số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Nếu giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu.

Nghị quyết của Chính phủ cũng quy định, trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.