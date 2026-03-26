DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026

Tùng Linh
21:21 | 26/03/2026
(TBTCO) - Chứng khoán DNSE mới đây cũng đã bước chân vào lĩnh vực tài sản số. Công ty xác định từ sớm vai trò kết nối trung gian, thay vì thành lập hay vận hành với vai trò cổ đông chi phối.
Bước chân vào tài sản số qua vai trò kết nối trung gian

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức ngày 26/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE tiết lộ về khoản đầu tư mới đây của công ty chứng khoán này trong lĩnh vực tài sản số.

Theo đó, DNSE đã góp khoảng 10 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tài sản số Việt Nam, tương đương 1% vốn điều lệ dự kiến của doanh nghiệp này. Khoản đầu tư được thực hiện sau khi VNDA thành lập, với mục tiêu tham gia xây dựng hệ sinh thái thay vì nắm vai trò chi phối.

Trước đó, theo thông tin đăng ký kinh doanh, VNDA được thành lập tháng 1/2026, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ số như phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, nền tảng số và nghiên cứu giải pháp công nghệ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông chi phối là Sun Group nắm 64% vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng cho biết DNSE không định vị mình là đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản số, mà lựa chọn vai trò kết nối trung gian giữa các nền tảng với nhà đầu tư.

Cụ thể, công ty không tham gia thành lập hay vận hành sàn. DNSE định nghĩa mình là đơn vị trung gian và kết nối, mong muốn hợp tác với nhiều sàn trên thị trường để mang lại lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

"Một sàn tài sản số chỉ thành công khi có thanh khoản và nhà đầu tư có thể mua được tài sản với chi phí hợp lý. Bằng cách kết nối với các sàn, DNSE giúp khách hàng tiếp cận thị trường hiệu quả hơn là tự xây dựng một hệ thống mới từ đầu", ông Giang cũng cho hay. Ngoài ra, chiến lược này cũng giúp công ty tránh phân tán nguồn lực khỏi mảng kinh doanh cốt lõi là môi giới và dịch vụ chứng khoán.

Tăng tốc đầu tư công nghệ, củng cố nền tảng chứng khoán số

DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE

Cũng liên quan đến kế hoạch đầu tư trong năm 2026 này, DNSE dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Theo kế hoạch, trong năm 2026, công ty sẽ đầu tư thêm một trung tâm dữ liệu (Data Center) tại TP. Hồ Chí Minh, đặt gần Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm giảm độ trễ lệnh và phục vụ nhóm nhà đầu tư giao dịch tần suất cao.

Hiện tại, theo lãnh đạo công ty, DNSE có ộ trễ xử lý lệnh trung bình khoảng 4 mili giây, là mức rất thấp trên thị trường. Hệ thống cũng được thiết kế với khả năng mở rộng, cho phép khối lượng lệnh tăng gấp nhiều lần mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

Các sản phẩm tnhư hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal), Lệnh AI, trợ lý chứng khoán ảo Ensa, Trading Ideas, hệ thống dữ liệu Senses… tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao khả năng phân tích, ra quyết định và tối ưu hiệu quả giao dịch cho khách hàng, đồng thời DNSE có kế hoạch khai thác, thu phí các sản phẩm tư vấn nâng cao để gia tăng nguồn thu. DNSE đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái theo mô hình B2B2C thông qua hợp tác với ngân hàng, nền tảng tài chính và ví điện tử, tận dụng hạ tầng định danh số để tiếp cận khách hàng mới.

Kế hoạch đầu tư công ty quản lý quỹ chờ mức giá hợp lý

Tại Đại hội, DNSE trình cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ. Nội dung này đã được thông qua từ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chia sẻ với cổ đông, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết DNSE có nhu cầu sở hữu công ty quản lý quỹ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là chứng chỉ quỹ mở. Tuy nhiên, công ty chưa triển khai do yếu tố định giá. Chủ tịch HĐQT DNSE cho biết hiện mức giá mua lại các công ty quản lý quỹ đang khá cao và đang chờ các cơ hội hợp lý hơn.
Tùng Linh
