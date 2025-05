Đòn bẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân

“Đại phẫu” về thể chế Phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý, luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", từ bị động sang chủ động, linh hoạt kiến tạo sự phát triển; cải cách triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Như So (đoàn Bắc Ninh) đã góp ý về các chính sách để tạo chuyển biến tích cực cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo đại biểu, cần phải có một cuộc "đại phẫu" thể chế thật sự, bắt đầu từ việc khoán rõ ràng cho từng bộ ngành chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính cụ thể theo từng lĩnh vực quản lý, có cam kết, có giám sát và có chế tài. Về phía doanh nghiệp, cũng phải tận dụng cơ chế để vươn mình. Theo ông Phạm Bình An - Viện Phó Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tư nhân cần chú trọng đến "Bộ tứ trụ cột" trong các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57-NQ/TW (chuyển đổi số), Nghị quyết 59-NQ/TW (hội nhập quốc tế), Nghị quyết 66-NQ/TW (cải cách thể chế pháp lý) và Nghị quyết 68-NQ/TW (kinh tế tư nhân). Về phía Chính phủ thời gian tới tiếp tục tập trung vào các chính sách hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các nghị định cần nhanh chóng được ban hành để giúp các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn lực và các chương trình đào tạo. Điều quan trọng hơn hết vẫn là cơ chế, thể chế. Do đó, Chính phủ cần tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, đảm bảo minh bạch trong thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này bao gồm việc thúc đẩy hệ thống tài chính cân bằng, phát triển mạnh mẽ các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các sàn giao dịch gọi vốn cộng đồng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn.