Dồn tổng lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều đơn vị tỷ lệ giải ngân 0% Mặc dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2021 nhưng 7 đơn vị trên địa bàn TP. Cần Thơ có tỉ lệ giải ngân 0%, trong đó có: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, Ban An toàn giao thông thành phố, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Đài phát thanh truyền hình TP. Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ... Kết quả giải ngân nguồn vốn do TP. Cần Thơ quản lý đạt 26,90%; quận, huyện quản lý đạt 48,90%. Tỷ lệ trên được đánh giá là thấp so với khu vực và toàn quốc. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan, khẩn trương đề ra các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công tích cực, hiệu quả.