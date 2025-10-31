ECB giữ nguyên lãi suất cơ bản khi kinh tế Eurozone duy trì ổn định

(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2% trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro vẫn tăng trưởng ổn định và lạm phát duy trì gần mục tiêu, bất chấp những bất ổn từ thương mại toàn cầu.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 30/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản ở mức 2% trong cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 30/10. Quyết định này phản ánh đánh giá của cơ quan điều hành tiền tệ hàng đầu châu Âu rằng nền kinh tế khu vực đồng euro (Eurozone) đang trong “vị thế tốt” để duy trì ổn định, cho phép ECB có thêm thời gian đánh giá triển vọng kinh tế và lạm phát cuối năm.

Theo dữ liệu mới công bố, kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,2% trong quý III năm 2025, cao hơn dự báo trước đó, trong khi tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 tăng nhẹ lên 2,2%, gần sát mục tiêu 2% mà ECB đặt ra. Những số liệu này giúp xoa dịu lo ngại rằng khu vực có thể rơi vào tình trạng giảm phát sau giai đoạn tăng trưởng chậm của nửa đầu năm.

Trong thông cáo báo chí, ECB nhấn mạnh: “Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức. Thị trường lao động vững mạnh, bảng cân đối tài chính lành mạnh của khu vực tư nhân và các đợt cắt giảm lãi suất trước đây của Hội đồng Thống đốc là những yếu tố hỗ trợ quan trọng”.

Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo rằng triển vọng kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt do tranh chấp thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. ECB cho rằng các yếu tố bên ngoài, như tác động chậm từ thuế quan mới của Mỹ hoặc biến động tỷ giá do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của khu vực đồng euro.

Ngày 29/10, Fed đã cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản, đánh dấu lần hạ lãi suất thứ hai liên tiếp nhằm đối phó với tăng trưởng việc làm chậm lại. Động thái này khiến đồng euro có xu hướng mạnh lên, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu của các nước trong khối Eurozone.

Bên cạnh yếu tố quốc tế, ECB cũng lưu ý những rủi ro nội khối, bao gồm việc chậm triển khai gói kích thích tài khóa của Đức và khủng hoảng ngân sách kéo dài tại Pháp, có thể làm suy yếu nỗ lực giữ ổn định tài chính và kiềm chế lạm phát của khối.

Dù vậy, các chuyên gia kinh tế nhận định ECB đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo khảo sát của hãng tin Reuters, gần 60% nhà phân tích tin rằng ECB sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026, trong khi phần còn lại cho rằng ngân hàng có thể thực hiện thêm một đợt giảm nhẹ trước khi chuyển sang giai đoạn duy trì ổn định.

Giới quan sát đánh giá, việc ECB giữ nguyên lãi suất lần này phản ánh niềm tin rằng khu vực đồng euro đủ sức chống chịu trước các biến động từ bên ngoài. Quyết định cũng cho phép ngân hàng này có thêm thời gian xem xét dự báo kinh tế cho giai đoạn đến năm 2028, trong đó bao gồm đánh giá triển vọng lạm phát dài hạn./.