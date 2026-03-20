Gia Lai khẩn trương chuẩn bị công tác mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

(TBTCO) - Phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, các địa phương tỉnh Gia Lai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong toàn bộ diện tích đối với 23 khu tái định cư; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 295,88 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, đi qua 18 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 115,7 km.

Phường Bồng Sơn tỉnh Gia Lai đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các dân tại Khu tái định Lại Khánh.

Đồng thời, đoạn qua tỉnh Gia Lai được bố trí 2 nhà ga gồm Ga Bồng Sơn thuộc phường Hoài Nhơn Nam và Ga Diêu Trì, thuộc xã Tuy Phước Tây và 2 trạm bảo dưỡng nằm gần 2 nhà ga.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có kết luận thông qua Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với giá trị tổng mức đầu tư 10.310 tỷ đồng vào ngày 10/9/2025.

Kết quả thực hiện, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, đến nay tỉnh Gia Lai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 38/38 khu tái định cư với tổng diện tích quy hoạch 153,84 ha và diện tích đầu tư xây dựng là 141 ha.

Trong tổng số 38 khu tái định cư, Khu Tây Vinh (xã Bình An) đã giải phóng mặt bằng xong, khu Vạn Định (xã Phù Mỹ Bắc) tạm thời chưa triển khai đầu tư.

Còn lại, 36 khu tái định cư đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, 23 khu tái định cư đã được các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong toàn bộ diện tích; 12 khu tái định cư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần lớn diện tích khu tái định cư, diện tích còn lại hiện nay còn vướng mắc một số trường hợp.

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ các địa phương đã phê duyệt đến nay là 511,2 tỷ đồng đối với 36 khu tái định cư (trong đó, 29 khu phê duyệt phương án trong năm 2025 với số tiền 317,65 tỷ đồng; 7 khu phê duyệt phương án trong năm 2026 với số tiền 193,55 tỷ đồng).

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 29 khu tái định cư với số tiền 295,88/317,65 tỷ đồng, còn lại 7 phương án phê duyệt trong năm 2026 với số tiền 193,55 tỷ đồng (Bộ Xây dựng đã cấp 599 tỷ đồng trong năm 2025).

Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Thăng Long (cơ quan được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) bố trí vốn năm 2026 để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt.

Bên cạnh triển khai giải phóng mặt bằng khu tái định cư, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào ngày 18/11/2025.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận các ga đường sắt tốc độ cao tại khu vực Bồng Sơn (với quy mô diện tích khoảng 440 ha, thuộc phường Hoài Nhơn Nam) và Diêu Trì (với quy mô diện tích khoảng 443 ha, thuộc xã Tuy Phước Tây. Sau đó, Sở Xây dựng đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án, đang tổ chức lựa chọn công nghệ, đối tác cho Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026, sau đó sẽ tổ chức làm việc với các địa phương để phối hợp rà soát, nghiên cứu thống nhất về hướng tuyến, vị trí ga…

Sau khi Nghị quyết của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam được ban hành, UBND tỉnh Gia Lai sẽ phê duyệt Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm cơ sở để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đồng loạt các khu tái định cư.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai đã trình và được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với 24/37 khu tái định cư, đang phối hợp hoàn thành công tác thẩm định 13 khu tái định cư còn lại.

Đồng thời, đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phối hợp gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham gia góp ý hoàn thiện; đảm bảo khởi công đồng loạt các khu tái định cư trong tháng 3/2026.

Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Thảo.

Tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 19/3/2026, đối với dự án đường sắt tốc độ cao, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tập trung xây dựng các khu tái định cư; chủ động xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai; chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật liệu phục vụ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung rà soát, chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn cho người dân và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, ông Tuấn cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối tuyến cao tốc với Cửa khẩu Lệ Thanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trong khu vực.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện khởi công các khu tái định cư; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với các khu tái định cư; hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định cư, khu cải táng chưa hoàn tất.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất hướng tuyến, vị trí ga, trạm bảo dưỡng; kịp thời đề xuất xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, các dự án trọng điểm và di tích lịch sử trên địa bàn.