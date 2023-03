Giảm chi phí, tăng khuyến mại, khơi dậy thị trường

(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước do số ngày làm việc nhiều hơn và người lao động đã quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước sản xuất công nghiệp tháng 2/2023 tăng 3,6%.