Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Các “Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam” là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.
Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.
|Hà Nội dựng 15 trạm khách "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân xem diễu binh. Ảnh: TL
Đặc biệt, tên gọi Trạm khách không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.
Qua đó, dự án “Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam” vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của thành phố đối với người dân./.
|
Danh sách 15 “Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam”
1. Ngã 4 Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã. Địa chỉ: 2 P. Núi Trúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội.
2. Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội. Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Vỉa hè Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: 2 P. Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.
4. Bãi đỗ xe ô tô trước cổng 1 Ga Hàng Cỏ. Địa chỉ: Địa chỉ: 120 Đ. Lê Duẩn, Hà Nội
5. Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lenin. Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.
6. Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thuỷ. Địa chỉ: 16 P. Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
7. Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
8. Vỉa hè bên ngoài Viện Ngôn ngữ và văn hóa Đức. Địa chỉ: 56-58-60 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.
9. Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: 31b P. Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10. Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam. Địa chỉ: 31 P. Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
11. Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng. Địa chỉ: 30 P. Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Phường Ba Đình, Hà Nội.
12. Vỉa hè Chùa Kim Sơn. Địa chỉ: 143 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
13. Điện lực Hoàn Kiếm. Địa chỉ: 69C P. Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
14. Báo Hà Nội Mới. Địa chỉ: Số 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
15. UBND phường Hoàn Kiếm. 126 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.