(TBTCO) - Các cơ quan chức năng trên địa bàn TP. Hà Nội đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa ngập trên nhiều tuyến phố do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10.

Từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, TP. Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Theo số liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, lượng mưa từ 19 giờ ngày 29/9 đến 19 giờ ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 350 mm, gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, mực nước sông Bùi đã đạt báo động III, sông Tích đạt báo động II và có xu hướng tăng. Cùng với đó, nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài đã bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 15 về việc khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND dân các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian gần đây.

Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết để thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và các loại hình thiên tai, sự cố trên địa bàn thành phố, nhanh chóng ổn định cuộc sống bình thường của người dân...

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội ngập do mưa lớn. Ảnh: TL

Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, sự cố; kịp thời sử dụng nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn theo quy định. Đặc biệt lưu ý các khu vực ngập úng, chia cắt, các khu vực bị sự cố, sạt lở trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; tập trung vào các giải pháp khắc phục thiệt hại, ảnh hưởng và triển khai thu hoạch kịp thời, hiệu quả đối với lúa và các cây trồng dễ bị hư hỏng do ngập lụt.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo công tác phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án khắc phục, giải quyết nhanh các điểm úng ngập cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố...

Thông tin từ Công ty Thoát nước, mưa lớn tập trung thời gian ngắn đã gây quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập úng 65 địa điểm, như Triều Khúc, Hầm chui số 5, 6, Km 9 - Đại lộ Thăng Long, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Yên Nghĩa…

Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Phạm Ngọc Toàn cho biết, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành 100% công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống...

Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu. Ảnh: Quang Hải

Trong chiều 30/9, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, lực lượng liên ngành Công an Hà Nội đã xuống các làng chài trên sông Hồng để hỗ trợ người dân chủ động phòng, chống bão.

Hiện nay, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đang tổ chức trực, ứng trực, bảo đảm sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ theo diễn biến thực tế trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, công an thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra. Sáng 1/10, một số ô tô chết máy chưa có xe cứu hộ di chuyển đi, Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đẩy xe vào lề đường, gọi xe cẩu giải phóng hiện trường điều tiết giao thông.../