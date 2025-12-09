(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026, tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh và kê khai nộp thuế.

Tối ngày 8/12, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, văn phòng đã ban hành Thông báo số 792/TB-VP ngày 05/12/2025 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” thành phố Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, đến ngày 01/01/2026 đạt mục tiêu cụ thể: 100% danh bạ quản lý thuế cần được chuẩn hóa về tình trạng hoạt động, về thông tin định danh, về tài khoản giao dịch điện tử; 100% người nộp thuế thuộc ngưỡng phải nộp thuế được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, về quản lý thuế và về công nghệ thông tin, có thể sẵn sàng kê khai thuế, đạt tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn ít nhất trên 90%; 100% người nộp thuế được khai thuế bằng phương thức điện tử; 100% số tiền thuế nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó 80% nộp bằng phương thức điện tử. 100% người nộp thuế dưới ngưỡng chịu thuế được tiếp cận thông tin về chính sách của nhà nước, được cài đặt eTax mobile và giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Dự kiến tháng 1/2027, sẵn sàng đủ điều kiện để kê khai thuế kỳ đầu tiên. 100% người nộp thuế thuộc trường hợp sử dụng hoá đơn được hướng dẫn, sử dụng hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

Hà Nội tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ảnh: TL

Mục tiêu chung trong năm 2026, thành phố tiếp tục đồng hành, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định và áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh và kê khai nộp thuế.

Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ, động viên các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp để có điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật và của thành phố. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp mạnh mẽ hơn nữa.

Để đạt các mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội giao các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Thứ nhất, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Xác định phương châm hành động là “Đồng hành cùng người nộp thuế”, thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan quản lý thuế phải thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “hỗ trợ, đồng hành”; chia sẻ khó khăn, hướng dẫn tận tình về phương pháp, công nghệ cho người dân...

Giao Thuế Thành phố chủ trì, nghiên cứu, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố phân định rõ mục tiêu, yêu cầu của trung ương và thành phố đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và trách nhiệm; đề xuất các giải pháp sáng tạo, đi tắt đón đầu phù hợp với vị thế Thủ đô.

Thứ hai, giao Thuế TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính, Cục Thuế về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng triệt để, đồng bộ, sáng tạo, có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn Thủ đô Hà Nội.

Thứ ba, về xây dựng cơ chế, chính sách thuế đặc thù, thành phố giao Sở Tư pháp, Sở Tài chính phối hợp với Thuế TP. Hà Nội nghiên cứu, vận dụng tối đa các cơ chế của Luật Thủ đô để đề xuất các chính sách thuế riêng biệt (ưu đãi thuế, lộ trình áp dụng, mức miễn giảm...) phù hợp với thực tiễn Hà Nội.

Thứ tư, về việc hoàn thiện hành lang pháp lý, thành phố giao Thuế Thành phố chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật (Nghị quyết 68, Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn) để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đặc thù cho công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại Hà Nội.

Thứ năm, về cải cách thủ tục hành chính liên thông về đăng ký kinh doanh, giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Thuế TP. Hà Nội tập trung đơn giản hóa tối đa thủ tục chuyển đổi từ “Hộ kinh doanh” lên “Doanh nghiệp”; nghiên cứu quy trình xử lý hồ sơ liên thông “một cửa” giữa 3 cơ quan (Tài chính - Thuế - UBND phường/xã)...

UBND TP. Hà Nội đề nghị các sở, ngành và UBND phường/xã phát huy vai trò chủ động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không trông chờ, không chậm trễ.../.