Thuế - Hải quan

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Tuấn Nguyễn

11:55 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
Hoàn thiện khung pháp lý phù hợp thực tiễn

Cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã rà soát, tham mưu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thích ứng. Theo đó, ngày 5/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Để tổ chức thực hiện, từ cuối năm 2025, Cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành triển khai chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong thực hiện kê khai theo phương pháp mới kể từ ngày 1/1/2026, cũng như nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện và thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp. Bước sang năm 2026, ngành thuế tiếp tục triển khai “15 ngày cao điểm hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Với phương châm vừa tăng cường quản lý, vừa đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh ngay từ giai đoạn đầu chuyển đổi, cơ quan thuế các cấp đã tập trung nguồn lực hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh để đảm bảo hộ kinh doanh nắm bắt chính sách thuế mới, hướng dẫn sổ sách kế toán mới, phương pháp kê khai mới, ứng dụng công nghệ kê khai điện tử ngay từ ban đầu, tránh gặp phải sai sót ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

Song song đó, cơ quan thuế tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại, các hội, hiệp hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

“Cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh làm đúng, làm dễ

“Ngành Thuế sẽ ban hành và chuẩn hóa đầy đủ căn cứ, hướng dẫn để hộ kinh doanh làm đúng, làm dễ. Cơ quan thuế cũng sẽ tăng cường kênh tiếp nhận vướng mắc trong quá trình kê khai, đồng thời cung cấp các tài liệu, tiếp tục “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh dễ tra cứu và đối chiếu trong thực hiện kê khai, nộp thuế”.

Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế

Đặc biệt, Cục Thuế đã xây dựng và ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” và công bố trên các phương tiện điện tử, trang thông tin điện tử cơ quan thuế các cấp và in, phát sổ tay cho các hộ kinh doanh không tiếp cận được phương tiện điện tử. Bên cạnh đó, các tài liệu truyền thông trực quan (infographic) được xây dựng theo từng nhóm doanh thu và lĩnh vực kinh doanh. Công tác hỗ trợ cũng được triển khai đa dạng qua các kênh trực tuyến như chương trình “Hướng dẫn chính sách và phương pháp kê khai thuế” trên Fanpage và Youtube của Cục Thuế…

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong năm 2026 (tính đến ngày 31/3/2026) có 87.291 hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; lũy kế từ khi triển khai đến ngày 31/3/2026, đạt 289.633 hộ kinh doanh, tăng 43% so với thời điểm ngày 31/12/2025. Tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên tổng số hộ đã đăng ký đạt 85%. Đồng thời, số lượng hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên toàn quốc đạt tỷ lệ 70%.

Kết quả đạt được cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh đã chấp hành chủ trương chuyển đổi sang phương pháp kê khai nộp thuế thay thế cho phương pháp thuế khoán được xóa bỏ từ 1/1/2026.

Bỏ thuế khoán tạo sự công bằng và minh bạch

Tuy nhiên, góp ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI mới đây, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề xuất, vẫn giữ nguyên quy định doanh thu 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh không phải nộp thuế hay kê khai và áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm nhằm giải phóng nguồn lực cho cơ quan thuế và tạo thuận lợi cho người dân.

Nêu quan điểm về đề xuất này, ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng, theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh để chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế. Theo đó, lệ phí môn bài - hay trước đây gọi là thuế môn bài đã được bãi bỏ hoàn toàn đối với tất cả các đối tượng kinh doanh, từ doanh nghiệp đến hộ kinh doanh.

Theo chuyên gia, dù đề xuất của đại biểu không đề cập tới việc quay lại thuế khoán, nhưng việc đưa ra một mức thuế ấn định về bản chất không khác gì thuế khoán. Trong khi đó, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 cũng đã chủ trương bãi bỏ thuế khoán nhằm tạo sự công bằng và minh bạch. Theo đó, kinh doanh nhiều thì đóng thuế nhiều, kinh doanh ít thì đóng thuế ít, khắc phục tình trạng lỗ vẫn phải đóng thuế hoặc lãi lớn nhưng đóng thuế ít, cũng như hạn chế các “vùng xám” trong quản lý thuế.

“Đề xuất này lại đi ngược chủ trương của Đảng và Nhà nước, không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng. Ngoài ra, việc áp dụng mức thu cố định, ví dụ hộ kinh doanh nộp 12 triệu đồng/năm, cũng tạo ra sự không công bằng, bởi không phải hộ kinh doanh nào cũng giống nhau. Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng hay 1 tỷ đồng lại đóng thuế giống nhau, thậm chí chính những hộ kinh doanh có cùng quy mô nhưng khác lĩnh vực sẽ có nghĩa vụ thuế khác nhau nên thu thuế cố định theo quy mô rõ ràng là không hợp lý. Điều này dẫn đến tình trạng đối tượng cần hỗ trợ thì không được hỗ trợ, còn đối tượng không cần hỗ trợ lại được hưởng lợi” - vị chuyên gia phân tích.

Đồng tình với việc các cá nhân, hộ kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong vấn đề kê khai, nộp thuế, vị chuyên gia cho rằng, thay vì quay lại các chính sách cũ, cần đưa ra giải pháp phù hợp hơn. Chẳng hạn, có thể nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ trên 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng; đối với hộ kinh doanh này hiện không bắt buộc lập sổ kế toán, mà chỉ khuyến khích thực hiện. Tương tự, có thể nâng ngưỡng bắt buộc lập sổ kế toán và áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu trừ chi phí với ngưỡng doanh thu tăng lên (trên 3 tỷ đồng hoặc trên 5 tỷ đồng, thậm chí trên 10 tỷ đồng). Trong khi đó, các hộ kinh doanh thuộc đối tượng này có thể lựa chọn phương pháp thuận tiện hơn, như tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc tự lựa chọn phương pháp doanh thu trừ chi phí phù hợp với đặc thù.

“Về hóa đơn, cũng có thể áp dụng linh hoạt, chẳng hạn quy định ngưỡng doanh thu tăng lên trên 1 tỷ đồng hoặc 2 tỷ đồng thậm chí 3 tỷ đồng mới bắt buộc xuất hóa đơn chi tiết; còn hộ kinh doanh nhỏ có thể được xuất hóa đơn gộp theo ngày hoặc theo kỳ và cần yêu cầu phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thuộc trường hợp có cơ sở xác định doanh thu như bán hàng qua sàn thương mại điện tử đã được sàn khấu trừ thuế, nộp thay... Những giải pháp này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người kinh doanh, thay vì quay lại một chính sách gần như cũ” - ông Được nhấn mạnh.

Tại rất nhiều diễn đàn, hội thảo hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai sau khi bỏ thuế khoán, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đã nhiều lần khẳng định, trong giai đoạn đầu chuyển đổi, cơ quan thuế không đặt nặng việc kiểm tra, xử phạt mà tập trung hướng dẫn và nhắc để hộ kinh doanh điều chỉnh. Bởi sai sót của hộ kinh doanh chủ yếu do bỡ ngỡ, thao tác chưa quen và thiếu kinh nghiệm kê khai. Do đó, cán bộ thuế ưu tiên hỗ trợ để hộ kinh doanh làm đúng, hạn chế tối đa sai sót./.

Bài liên quan

Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, qua đó tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã trên tuyến biên giới.
Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển

(TBTCO) - Ngày 14/4/2026, Cục Hải quan cho biết, từ các chương trình hợp tác với Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc, Hải quan Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng kiểm soát trên biển mà còn từng bước làm chủ nghiệp vụ, tham gia sâu hơn vào huấn luyện quốc tế.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 3 tháng đạt gần 39% dự toán

(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế... Nhờ vậy, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 2.669,6 tỷ đồng, đạt 38,7% dự toán và tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện giúp giảm chi phí bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân

(TBTCO) - Việc gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường, mà còn giúp giảm thiểu đáng kể chi phí phải chi cho công tác bảo vệ, khắc phục môi trường, qua đó, nâng cao sức khỏe, đời sống người dân.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Cục Hải quan, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.
Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

