JICA đóng góp quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế của Việt Nam

(TBTCO) - Cục Thuế và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa tổ chức cuộc họp Ủy ban Điều phối chung lần thứ 6 trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, thời gian qua, phía JICA đã luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong suốt quá trình triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” (Dự án). Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tiệm cận các thông lệ và chuẩn mực quốc tế của cơ quan Thuế Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp giữa JICA và Cục Thuế Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

Phó Cục trưởng cho biết, cuộc họp Ủy ban Điều phối lần thứ 6 được tổ chức trong bối cảnh Dự án JICA đang bước vào giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho công tác đánh giá cuối kỳ. Đây là dịp để hai bên cùng rà soát, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong năm 2025 và cùng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời thống nhất định hướng, kế hoạch triển khai các hoạt động của Dự án trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Công tác phối hợp trong năm 2025 giữa Cục Thuế và JICA đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định gia hạn Dự án JICA thêm 1 năm (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) và phê duyệt kế hoạch thực hiện giai đoạn gia hạn.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính phê duyệt Văn kiện Dự án JICA giai đoạn mới (2026 - 2029) và gửi công hàm tới Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất Chính phủ Nhật Bản tiếp tục xem xét tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của Dự án.

“Năm 2025, là năm ngành Thuế thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, ngành Thuế đã đạt được những kết quả toàn diện trong công tác thuế và đối với các hoạt động của Dự án do JICA phối hợp thực hiện vẫn được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng” - Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự hỗ trợ và tinh thần làm việc nghiêm túc của các chuyên gia JICA, lãnh đạo Cục Thuế bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn chuyên môn từ phía JICA trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực cải cách quản lý thuế, nâng cao hiệu quả quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tại cuộc họp, hai bên đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai Dự án trong năm 2025; hiệu quả các hoạt động hỗ trợ của từng cấu phần; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026; các chỉ số mục tiêu đánh giá Dự án; những nội dung cần thực hiện sau khi Dự án kết thúc và định hướng triển khai Dự án trong giai đoạn mới. Cuộc họp cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhằm bảo đảm việc triển khai Dự án tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ikenoya Naoki - Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Cục Thuế Việt Nam trong suốt quá trình triển khai Dự án. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, đồng thời ghi nhận việc các hoạt động của Dự án vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

“Các kết quả đạt được trong năm 2025 đã cho thấy quyết tâm cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế Việt Nam, đặc biệt trong việc tiếp cận các thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển nguồn nhân lực” - ông Ikenoya Naoki đánh giá.

Cùng phát biểu tại cuộc họp, ông Noguchi Daisuke - đại diện JICA, Cố vấn trưởng Dự án đã trình bày đánh giá tổng quan về tình hình triển khai các hoạt động của Dự án trong năm 2025.

Ông cho biết, mặc dù chịu tác động bởi những thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự, các cấu phần của Dự án vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế.

Với tinh thần hợp tác, cởi mở và xây dựng, cuộc họp Ủy ban Điều phối chung lần thứ 6 sẽ tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án JICA, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế của Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế./.