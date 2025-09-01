Kho bạc Nhà nước đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng quà tặng dịp 2/9

(TBTCO) - Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đang tăng tốc giải ngân kinh phí tặng quà cho người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tính đến 11h sáng ngày 1/9/2025, đã có 3.120 trên tổng số 3.321 xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước, đạt tỷ lệ gần 94%. Tổng số tiền đã được giải ngân là hơn 10.428 tỷ đồng, tương đương gần 97% so với kế hoạch được giao.

Người dân có hộ khẩu thường trú ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến làm thủ tục nhận quà 2/9. Ảnh: Đức Minh

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đang khẩn trương triển khai công tác trao quà đến từng người dân. Đặc biệt, tại 18 địa tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hoá, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ KBNN để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ KBNN để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan, quyết tâm đảm bảo mọi người dân đều được nhận quà đúng dịp lễ, đúng đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Việc tặng quà cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trên cả nước trong dịp lễ trọng đại, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, đoàn kết dân tộc.