Khối ngoại duy trì xu hướng mua ròng trái phiếu trong tuần đầu tháng 9

(TBTCO) - Trong tuần từ 01/09 - 05/09, khối ngoại tiếp tục mua ròng tuần thứ ba liên tiếp, nhưng giá trị mua giảm mạnh so với tuần trước đó.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 01/09 đến 5/9 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức gọi thầu với tổng giá trị lên đến 13.500 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (9.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu đã giảm mạnh, đạt lần lượt 30% và chỉ 0,74%, mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Chỉ có kỳ hạn 10 năm trúng thầu 100 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,1% giá trị gọi thầu, với mức lãi suất 3,45%, không đổi so với tuần trước. Các kỳ hạn còn lại không trúng thầu.

Thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần trước tiếp tục chứng kiến sự suy giảm thanh khoản đáng kể, kéo dài suốt 6 tuần liên tiếp. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 0,74%, phản ánh sức hấp dẫn yếu ớt của trái phiếu chính phủ trong bối cảnh lợi suất trúng thầu vẫn duy trì ở mức thấp so với chi phí vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM). Điều này cho thấy các NHTM đang có xu hướng chuyển hướng nguồn vốn sang kênh tín dụng, nơi lợi suất có thể cao hơn.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo rằng lợi suất trái phiếu chính phủ có thể sẽ gia tăng mạnh mẽ vào cuối năm khi áp lực huy động vốn của KBNN cho các dự án đầu tư công gia tăng, nhất là khi tính đến thời điểm ngày 4/9, kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước mới chỉ đạt 47,8% mục tiêu cả năm 2025.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước tiếp tục kế hoạch gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó bao gồm các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (9.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Thị trường trái phiếu thứ cấp trong tuần qua cũng diễn ra khá trầm lắng, với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 68,7% so với tuần trước. Giao dịch Repo và Outright ghi nhận giảm sâu, lần lượt đạt 5,5 nghìn tỷ đồng ( giảm 75,4% so với tuần trước đó) và 23,6 nghìn tỷ đồng (giảm 66,5%). Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trong tuần thứ 3 liên tiếp, với giá trị 74 tỷ đồng, mặc dù lượng mua ròng đã giảm đáng kể so với tuần trước ( tương ứng giảm 69,2% so với tuần trước).

Về mặt lợi suất, trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn hạn, trong khi giảm ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm đạt 2,8% (+2 điểm cơ bản so với cuối tuần trước), kỳ hạn 2 năm là 2,85% (+2 điểm cơ bản), kỳ hạn 3 năm là 2,92% (+3 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm ở mức 3,18% (+3 điểm cơ bản), trong khi kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống còn 3,66% (-3 điểm cơ bản).