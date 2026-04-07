Khối ngoại hạ tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính

Sau phiên giảm điểm nhẹ với thanh khoản thấp, VN-Index phục hồi tốt trong cuối phiên chiều và tăng 2,55 điểm ( 0,15%) lên mức 1.677,54 điểm, trên vùng hỗ trợ giá trung bình 200 phiên quanh 1.670 điểm. Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.

Tính chung toàn thị trường, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 7/4 trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tích lũy với thanh khoản thấp. Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu tài chính, bao gồm dòng ngân hàng và chứng khoán nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất trong phiên.

Cổ phiếu Techcombank (TCB) dẫn đầu với giá trị bán ròng gần 179 tỷ đồng, theo sau là HDB (162 tỷ đồng), MBB (141 tỷ đồng) và ACB (81 tỷ đồng). Ngoài ra, một số cổ phiếu tài chính khác như SSI, CTG, BID hay TCX cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh. Ngoài ra, top 10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất còn có cổ phiếu của ông lớn ngành bán lẻ MWG cùng Vinpearl.

Top cổ phiếu mua bán ròng trong phiên 7/4

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn chọn lọc giải ngân tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, dù giá trị mua ròng phiên hôm nay khá khiêm tốn, mang tính thăm dò và phân bổ ở khá nhiều cổ phiếu. Cổ phiếu của Chứng khoán VPS (VCK) và LPBank (LPB) là đại diện hiếm hoi trong ngành tài chính được khối ngoại mua ròng. Trong khi đó, cổ phiếu Vingroup (VIC) được mua ròng nhiều nhất với hơn 53 tỷ đồng, tiếp đến là DGC, VCK và nhóm dầu khí như PVS, PVD.

Không riêng phiên hôm nay, khối ngoại đang có xu hướng tái cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng ở nhóm tài chính. Tính chung từ đầu năm đến nay, MBB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất nằm trong nhóm 10 cổ phiếu được khối ngoại giải ngân ròng mạnh nhất với giá trị giải ngân gần 3.800 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại giảm tỷ trọng đáng kể ở cổ phiếu Vietcombank (4.755 tỷ đồng), Sacombank (2.900 tỷ đồng), HDB (1.950 tỷ đồng) hay ACB (1.450 tỷ đồng). Riêng VCB và STB cũng là hai cổ phiếu thuộc top 5 bị khối ngoại bán ròng mạnh trong năm 2025.

Trong bối cảnh VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1.650 - 1.700 điểm, dòng vốn ngoại nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái thận trọng, với các giao dịch mang tính chọn lọc thay vì tạo xu hướng rõ ràng.