Không “đặt nặng” kiểm tra, xử phạt hộ kinh doanh giai đoạn đầu áp dụng thuế kê khai

(TBTCO) - Trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, ngành Thuế tập trung hỗ trợ, đồng hành, chưa đặt nặng việc kiểm tra, xử phạt, nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm thực hiện đúng quy định và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chiều 15/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thuế TP. Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến tới 33 Thuế tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội thảo có sự tham dự và chỉ đạo của ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, cùng đại diện các ban nghiệp vụ của Cục Thuế như Ban Chính sách, Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và Tự động hóa, Chi cục Thuế thương mại điện tử, Ban Nghiệp vụ Thuế… Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của đại diện một số sở, ngành TP. Hồ Chí Minh, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và hơn 250 hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Hội thảo có sự tham dự và chỉ đạo của ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, cùng đại diện các ban nghiệp vụ của Cục Thuế. (Ảnh: Văn Dũng)

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Sơn nhấn mạnh, giai đoạn đầu triển khai thuế kê khai đối với hộ kinh doanh không đặt nặng việc kiểm tra, xử phạt. Theo ông, cơ quan thuế hiểu rõ những băn khoăn, lo lắng của hộ kinh doanh khi chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, đặc biệt là lo ngại về sai sót trong kê khai, chưa nắm chắc quy định, nguy cơ bị xử phạt hoặc bị truy thu các năm trước.

Ông Mai Sơn cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai (từ ngày 1/11/2025 đến 30/12/2025), thông qua các buổi tọa đàm, họp báo và đối thoại trực tiếp, ngành Thuế đã tiếp nhận nhiều ý kiến, phản ánh rất thực tế từ các hộ kinh doanh.

“Đây đều là những lo lắng rất đời thường. Ngành Thuế không coi đó là sự ngần ngại thay đổi, mà là trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc giải thích rõ hơn, làm tốt hơn và đồng hành sát hơn với người nộp thuế” - ông Mai Sơn nói.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc chuyển đổi sang thuế kê khai phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp, có sự hỗ trợ xuyên suốt trước, trong và sau khi chuyển đổi, nhằm bảo đảm tính bền vững và tạo sự yên tâm cho hộ kinh doanh.

Tiếp nối kết quả của kế hoạch 60 ngày cao điểm, Cục Thuế đã ban hành Chương trình hành động số 3789 với chủ đề “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, triển khai thống nhất trong toàn ngành từ ngày 1/1/2026.

“Chương trình hành động 3789 là cam kết đồng hành lâu dài của cơ quan thuế, nhằm hỗ trợ tối đa để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm duy trì hoạt động ổn định, lâu dài và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế” - ông Mai Sơn khẳng định.

Hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Cổng trải nghiệm ngay tại hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng)

Tại hội thảo, các hộ kinh doanh đã tích cực tham gia trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và các vướng mắc trong thực tiễn. Các câu hỏi được đại diện cơ quan thuế và chuyên gia trực tiếp giải đáp.

Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, bà Hà Thị Lan Anh - chuyên viên chính Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và Tự động hóa (Cục Thuế, Bộ Tài chính) đã trực tiếp hướng dẫn các tiểu thương sử dụng các chức năng trên Cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh. Qua đó, hộ kinh doanh tại hội trường Thuế TP.HCM và các điểm cầu trực tuyến trên cả nước được thực hành trực tiếp việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế theo hình thức trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và tuân thủ chính sách thuế trong giai đoạn chuyển đổi.