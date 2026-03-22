(TBTCO) - Trong những ngày cuối tháng 3, KIM LONG MOTOR đánh dấu cột mốt lịch sử chính thức xuất khẩu lô 10 xe bus ghế ngồi

Đây là lô hàng đầu tiên trong hợp đồng 300 xe được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của KIM LONG MOTOR, đồng thời là minh chứng cho năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm ô tô mang thương hiệu Việt Nam từng bước chinh phục các thị trường khu vực.

Các sản phẩm xuất khẩu được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của KIM LONG MOTOR, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan, đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80%. Với tỷ lệ nội địa hoá cao tại Nhà Máy Kim Long Motor Huế - Việt Nam thì đã đạt được Form D miễn thuế khi nhập khẩu ở Thái Lan nói riêng và khối ASEAN nói chung.

Tạo dấu ấn về thiết kế và hiệu quả vận hành

Trong lô sản phẩm lần này, dòng xe bus ghế ngồi 12m KIMLONG99 tạo điểm nhấn nổi bật với thiết kế hiện đại, tiện nghi nâng cấp toàn diện, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao.

Xe được trang bị động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới, dung tích 10.979 cc, công suất 410 Ps, mô-men xoắn cực đại đạt 1.000–1.400 Nm mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Đặc biệt, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 19–21 lít/100 km dẫn đầu phân khúc, giúp tối ưu chi phí khai thác tối đa cho doanh nghiệp. Đồng thời, xe sử dụng khung gầm công nghệ kết cấu Full Monocoque (thân vỏ và khung chassis liền khối) được nghiên cứu và tối ưu hóa bằng các phần mềm thiết kế, mô phỏng hiện đại, đảm bảo độ cứng vững, giảm trọng lượng, phù hợp với đa dạng điều kiện khai thác tại Thái Lan.

Khác với nhiều sản phẩm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng rời rạc, toàn bộ khung gầm, động cơ YUCHAI K11 của xe bus ghế ngồi KIMLONG được sản xuất trực tiếp tại Nhà máy KIM LONG MOTOR Huế - Việt Nam. Việc chủ động trong chuỗi sản xuất không chỉ đảm bảo chất lượng đồng bộ mà còn nâng cao khả năng kiểm soát nguồn cung, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Bên cạnh dòng xe bus sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, lần đầu tiên tại Việt Nam xe bus ghế ngồi thuần điện 12m do KIM LONG MOTOR sản xuất đã chinh phục thị trường Thái Lan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong phát triển các dòng xe thương mại xanh, thân thiện môi trường.

Khi sạc 90% cho phép xe chạy được ít nhất 401 km mới phải sạc lại

Xe sử dụng hệ thống pin BYD (357 kWh) công nghệ mới (chạy tốn 0,8 kW /1 km), được sản xuất tại Nhà máy sản xuất pin xe điện thương mại thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế.

Công nghệ pin hiện đại, khi sạc 90% cho phép xe chạy được ít nhất 401 km mới phải sạc lại, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp tối ưu hiệu suất năng lượng. Giải pháp này không chỉ giúp xe vận hành êm ái, ổn định mà còn góp phần giảm đáng kể chi phí vận hành so với các dòng xe truyền thống.

Với khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải, dòng xe bus thuần điện đáp ứng tốt xu hướng phát triển giao thông xanh, phù hợp với định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy.

Hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc xuất khẩu lô xe lần này mở ra cơ hội để KIM LONG MOTOR từng bước khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm tại thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, KIM LONG MOTOR sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, đẩy mạnh phát triển các dòng xe thân thiện môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu xe thương mại uy tín trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, KIM LONG MOTOR còn từng bước khẳng định năng lực làm chủ chuỗi sản xuất với hệ thống nhà máy được đầu tư đồng bộ, từ nghiên cứu phát triển (R&D) đến sản xuất các công đoạn then chốt như sản xuất linh kiện, khung thân xe, động cơ đến pin xe điện.

Việc chủ động trong chuỗi giá trị không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí mà còn nâng cao khả năng tùy biến theo yêu cầu riêng của từng thị trường.

Đây chính là nền tảng quan trọng để KIM LONG MOTOR gia tăng năng lực cạnh tranh, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với chiến lược phát triển rõ ràng và định hướng bền vững, KIM LONG MOTOR đang từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu ô tô Việt Nam năng động, sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế./.