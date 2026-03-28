Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các vi phạm bao gồm nhiều báo cáo về tình hình tài chính, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, nghĩa vụ thanh toán lãi, gốc, cũng như các báo cáo kiểm toán liên quan giai đoạn 2020 - 2025. Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố chậm một số thông tin định kỳ theo quy định.

Đáng chú ý nhóm doanh nghiệp năng lượng tại Đắk Lắk gồm Công ty cổ phần EA Súp 1, Công ty cổ phần EA Súp 2, Công ty cổ phần EA Súp 3 và Công ty cổ phần EA Súp 5 cũng đồng loạt bị xử phạt, mỗi doanh nghiệp 92,5 triệu đồng. Các công ty bị xử phạt do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu, như: báo cáo sử dụng vốn phát hành, báo cáo thực hiện nghĩa vụ với trái chủ, báo cáo tài chính, cũng như thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn trong giai đoạn từ 2021 đến 2023.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre cũng bị xử phạt 100 triệu đồng do không công bố các báo cáo tài chính và báo cáo sử dụng vốn trái phiếu bán niên năm 2025, đồng thời chậm công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, các hành vi trên đều vi phạm quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.