Lợi nhuận quý I tăng gần 56%, SABECO tạo đà bám sát mục tiêu năm 2026

Kết quả kinh doanh khởi sắc

Báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho thấy, SABECO đã có quý đầu năm khởi sắc khi ghi nhận doanh thu thuần 6.457 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 1.245 tỷ đồng, tăng tới 55,8%, mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều quý gần đây.

Kết quả này có được trong bối cảnh ngành bia đang từng bước phục hồi sau giai đoạn chịu tác động từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và các quy định quản lý mới, qua đó thể hiện rõ năng lực thích ứng linh hoạt cùng hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đầu ngành bia Việt Nam.

SABECO đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả. Trong ảnh: Nhà máy của SABECO.

Theo VCBS, động lực tăng trưởng doanh thu của SABECO đến từ sự cải thiện của sản lượng tiêu thụ trong mùa Tết Nguyên đán, khi kỳ nghỉ diễn ra muộn hơn năm trước. Bên cạnh đó, các đợt điều chỉnh giá bán từ tháng 7/2025 tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện giá trị doanh thu.

Một yếu tố khác hỗ trợ kết quả kinh doanh là chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn với chi tiêu, việc đưa ra các dòng bia lon dung tích nhỏ (250 ml) đã giúp SABECO mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời duy trì sản lượng tiêu thụ.

Sau sản phẩm Saigon Chill 250 ml, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu dòng 333 Pilsner lon nhỏ trong quý II/2026. Động thái này phản ánh khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng và sự chủ động trong đổi mới danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Diễn biến tích cực của SABECO cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường bia Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng sản xuất bia trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2 tỷ lít, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù triển vọng tiêu dùng vẫn được đánh giá thận trọng do áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng tới. Đặc biệt, các sự kiện thể thao lớn như World Cup 2026 được dự báo tạo thêm động lực cho nhu cầu tiêu thụ bia trong giai đoạn giữa và cuối năm.

Song song với đó, SABECO tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, tài trợ thể thao và mở rộng hệ thống phân phối nhằm duy trì thị phần và gia tăng độ phủ trên toàn quốc.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng tăng trưởng

Không chỉ ghi nhận tăng trưởng doanh thu, chất lượng lợi nhuận của SABECO cũng được cải thiện đáng kể trong quý đầu năm.

Theo VCBS, biên lợi nhuận gộp quý I/2026 của SABECO đạt 37,2%, tăng mạnh so với mức 32,2% cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.

Duy trì tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị ý nghĩa cho cổ đông Chia sẻ với cổ đông, ông Lester Tan - Tổng Giám đốc SABECO cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trên các phương diện thương mại, vận hành và số hóa. “Trọng tâm của chúng tôi là quản trị chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hệ thống phân phối, bán hàng và các nền tảng số. Khi kế hoạch này được thực thi hiệu quả, SABECO có thể củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường, duy trì tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị ý nghĩa cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng” - ông Lester Tan nhấn mạnh.

Kết quả này đến từ việc SABECO được hưởng lợi từ nguồn nguyên liệu đầu vào có chi phí thấp hơn, đặc biệt là đại mạch, trong khi giá nhôm phục vụ sản xuất vỏ lon đã được doanh nghiệp chủ động phòng hộ từ trước.

Khả năng kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng của SABECO. Trong bối cảnh giá nhôm thế giới tăng mạnh từ đầu năm 2026 và dao động quanh vùng 3.500 - 3.600 USD/tấn do những gián đoạn nguồn cung toàn cầu, việc chủ động xây dựng chiến lược mua hàng và dự trữ nguyên liệu đã giúp doanh nghiệp hạn chế tác động từ biến động thị trường.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng, áp lực chi phí vẫn sẽ hiện hữu trong thời gian tới khi vỏ lon nhôm hiện chiếm khoảng 20% cơ cấu chi phí nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ quy mô hoạt động lớn, năng lực quản trị chuỗi cung ứng và các chương trình tối ưu vận hành đang được triển khai, SABECO được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát biên lợi nhuận ở mức tích cực.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính vững mạnh tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Tính đến cuối quý I/2026, SABECO sở hữu gần 3.700 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng hơn 16.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lượng tiền mặt lớn không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì khả năng thanh khoản cao, mà còn tạo thêm nguồn thu tài chính ổn định trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi vẫn ở mức tương đối hấp dẫn.

Theo VCBS, doanh thu thuần năm 2026 của SABECO có thể đạt khoảng 26.984 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.642 tỷ đồng, tăng 1,5%. Sản lượng tiêu thụ bia được dự báo đạt khoảng 4,66 tỷ lít, tăng 2% nhờ nhu cầu thị trường cải thiện và hệ thống bán lẻ dần thích nghi với các quy định mới về hóa đơn điện tử.

Bám sát kế hoạch năm, hướng tới tăng trưởng dựa trên chất lượng

Những kết quả tích cực trong quý đầu năm càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh SABECO đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng. So với kế hoạch, tính đến hết quý I, SABECO đã hoàn thành khoảng 22,3% mục tiêu doanh thu và 25,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đây được xem là mức thực hiện khả quan, đặc biệt khi tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận đang cao hơn tốc độ thực hiện doanh thu. Điều này phản ánh hiệu quả của chiến lược nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua cải thiện cơ cấu sản phẩm, tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả vận hành.

Theo giới phân tích, chiến lược năm 2026 của SABECO không đơn thuần là mở rộng quy mô kinh doanh, mà hướng tới nâng cao chất lượng lợi nhuận, gia tăng giá trị thương hiệu và cải thiện cơ cấu doanh thu. Việc tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm, thúc đẩy cao cấp hóa danh mục và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng cho thấy doanh nghiệp đang xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn thay vì phụ thuộc vào các yếu tố ngắn hạn.

Trong bối cảnh ngành bia vẫn đối mặt với những thách thức như các quy định kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông hay lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2027, kết quả kinh doanh quý I/2026 mang ý nghĩa như một bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình thực hiện kế hoạch năm.

Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị chi phí hiệu quả, chiến lược sản phẩm phù hợp và hệ thống phân phối tiếp tục được mở rộng, SABECO đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo. Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dựa trên chất lượng, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường và tạo giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn.