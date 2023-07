Long An: Kinh tế năm 2023 hứa hẹn tăng trưởng tích cực

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An có tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 3,43%. Trong đó, khu vực 1 tăng 3,71%; khu vực 2 tăng 3,4% và khu vực 3 tăng 4,06%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chưa đạt được như kỳ vọng nhưng vẫn là mức tăng trưởng tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế trong nửa cuối năm 2023.

Năm 2022, PCI tăng 6 bậc, vươn lên vị trí Top 10 các tỉnh, thành phố. Ảnh TL

Sôi nổi hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An đã tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư như: Đón tiếp đoàn Thị trưởng thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc; tỉnh Okayama, Nhật Bản; Hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam…Tổ chức thành công Đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương tại Trung Quốc (Đài Loan); Hàn Quốc…

Ở môi trường đầu tư trong nước, tỉnh Long An có 801 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 5,8% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký 9.391 tỷ đồng (giảm 23%); giải thể 117 doanh nghiệp (tăng 17%); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 426 (tăng 33,9%); số doanh nghiệp hoạt động trở lại 184 (tăng 9,5%). Đến nay, toàn tỉnh có 16.014 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 362.517 tỷ đồng. Trong đó, có 11.866 doanh nghiệp đang hoạt động. Lũy kế từ đầu năm, hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới 2.771 hộ, giảm 47,14%; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 74.405 hộ kinh doanh cá thể.

Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 32 dự án trong nước (giảm 21 dự án), tổng vốn đăng ký mới là 35.492 tỷ đồng (tăng 21.995,5 tỷ đồng); điều chỉnh vốn cho 12 dự án (giảm 1 dự án), vốn đầu tư tăng thêm 4.206,1 tỷ đồng (tăng 3.233,5 tỷ đồng). Đến nay trên địa bàn tỉnh có 2.173 dự án trong nước với số vốn đăng ký 253.656,4 tỷ đồng.

Đối với môi trường đầu tư nước ngoài, Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án (tăng 15 dự án), vốn đầu tư cấp mới 408,5 triệu USD (tăng 162 triệu USD); điều chỉnh vốn cho 35 dự án (tăng 1 dự án), với vốn đầu tư tăng là 64,29 triệu USD (giảm 96,5 triệu USD).

Thu hồi nhiều dự án không hiệu quả

Trong công tác rà soát tiến độ các dự án đầu tư, UBND tỉnh Long An đã thu hồi 32 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 3.263,4 tỷ đồng, 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 20,3 triệu USD.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/6/2022, Long An đã thực hiện thanh tra, phối hợp kiểm tra, rà soát 45 dự án. Trong đó, tỉnh đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 3 dự án trong khu công nghiệp và 18 dự án ngoài khu công nghiệp, do hoạt động không đúng mục tiêu, trễ tiến độ, không báo cáo hoạt động đầu tư; lập biên bản nhắc nhở 17 dự án.