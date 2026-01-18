Ngày 18/1: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (18/1) tiếp tục tăng do hoạt động mua vào tại Mỹ tăng trước kỳ nghỉ lễ, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi các yếu tố địa chính trị. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 64,13 USD/thùng, tăng 0,58%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 18/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 64,13 USD/thùng, tăng 0,58% (tương đương tăng 0,37 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88% (tương đương tăng 1,05 USD/thùng).

Giá xăng dầu thế giới tăng do hoạt động mua vào tại Mỹ tăng lên để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trước kỳ nghỉ 3 ngày. Phần lớn mức tăng trong ngày đến từ hoạt động mua vào tại Mỹ tăng lên để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trước kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày nhân dịp Ngày Martin Luther King.

Giá dầu thô trong tuần ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ nhờ tâm lý thị trường trước các diễn biến mới tại Trung Đông. Các nhà đầu tư lo ngại Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, nơi lưu thông 1/4 lượng dầu mỏ thế giới, qua đó giữ giá dầu thô Brent luôn ở trên mốc 60 USD/thùng bất chấp áp lực dư cung.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ước tính nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,1% trong năm 2026 và 3,2% trong năm 2027.

OPEC và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh (OPEC+) đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026 nhằm giữ giá dầu ở mức có lợi cho ngân sách các quốc gia thành viên.

Các yếu tố thế giới đã khiến giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ 138 - 226 đồng/lít, riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg tại kỳ điều hành vừa qua.

Dự báo giá trong tuần tới, các chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Iran và Venezuela. Nếu căng thẳng tại Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và quay lại xu hướng giảm để phản ánh thực tế dư cung toàn cầu. Ngược lại, nếu xung đột leo thang, giá dầu thô Brent có thể tăng mạnh và vượt ngưỡng 70 USD/thùng./.