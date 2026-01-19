Ngày 19/1: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/1) nhích tăng nhẹ sau phiên giảm vào cuối tuần. Trong nước, giá bạc tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.902.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.932.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,94 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nhích tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.390.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.495.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.902.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.932.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.904.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.937.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.368.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.373.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.902.000 2.932.000 2.904.000 2.937.000 1 kg 77.376.000 78.174.000 77.428.000 78.325.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.909.000 2.939.000 2.911.000 2.941.000 1 kg 77.582.000 78.386.000 77.624.000 78.437.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,94 USD/ounce.

Biến động giá bạc trong những phiên giao dịch gần đây, cho thấy xu hướng đi lên đang chiếm ưu thế bất chấp các biến động ngắn hạn của thị trường.

Theo nhận định của Citigroup, giá vàng và bạc được kỳ vọng sẽ thiết lập những cột mốc mới trong quý I/2026.

Nhóm chiến lược gia do ông Kenny Hu đứng đầu đã điều chỉnh tăng mạnh các dự báo ngắn hạn, nâng mục tiêu giá vàng trong vòng 0-3 tháng lên 5.000 USD/ounce và giá bạc lên 100 USD/ounce. Theo Citigroup, chu kỳ tăng giá của nhóm kim loại quý nhiều khả năng sẽ kéo dài đến đầu năm 2026.

Báo cáo của ngân hàng này chỉ ra ba động lực chính đứng sau đợt tăng mạnh nói trên, gồm: Rủi ro địa chính trị leo thang, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất trên thị trường và những lo ngại mới liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Mặc dù vàng và bạc đều đã xác lập các mức đỉnh lịch sử mới trong những phiên giao dịch đầu năm, Citi vẫn duy trì quan điểm rằng bạc sẽ có mức tăng vượt trội so với vàng. Về dài hạn, nhóm kim loại công nghiệp được đánh giá sẽ trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 19/1/2026: