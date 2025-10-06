Ngày 6/10: Giá bạc thế giới và trong nước cùng tăng
Sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 5/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.534.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.571.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 6/10/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.532.000

1.566.000

1.534.000

1.571.000

1 kg

40.853.000

41.751.000

40.905.000

41.902.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.540.000

1.574.000

1.541.000

1.579.000

1 kg

41.059.000

41.963.000

41.101.000

42.114.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.837.000

1.894.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

48.986.544

50.506.540

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune, tăng 0,238 USD/oune so với phiên sáng 5/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.268.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.274.000 đồng/oune, tăng 2.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 3.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 5/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10/2025

