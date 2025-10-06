Ngày 6/10: Giá bạc thế giới và trong nước cùng tăng

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) không thay đổi so với phiên trước, giá nhích tăng tại các điểm giao dịch khác tại cả Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 5/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.534.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.571.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 6/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.532.000 1.566.000 1.534.000 1.571.000 1 kg 40.853.000 41.751.000 40.905.000 41.902.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.540.000 1.574.000 1.541.000 1.579.000 1 kg 41.059.000 41.963.000 41.101.000 42.114.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.837.000 1.894.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.986.544 50.506.540

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune, tăng 0,238 USD/oune so với phiên sáng 5/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.268.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.274.000 đồng/oune, tăng 2.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 3.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 5/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10/2025