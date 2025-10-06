Ngày 6/10: Giá bạc thế giới và trong nước cùng tăng

|Sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 5/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.566.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.
Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.534.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.571.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 4.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 6/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.532.000
|
1.566.000
|
1.534.000
|
1.571.000
|
|
1 kg
|
40.853.000
|
41.751.000
|
40.905.000
|
41.902.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.540.000
|
1.574.000
|
1.541.000
|
1.579.000
|
|
1 kg
|
41.059.000
|
41.963.000
|
41.101.000
|
42.114.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.837.000
|
1.894.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
48.986.544
|
50.506.540
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,228 USD/oune, tăng 0,238 USD/oune so với phiên sáng 5/10.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.268.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.274.000 đồng/oune, tăng 2.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 3.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 5/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:24:17 sáng 6/10/2025