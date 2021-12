Nhiều đặc sản tỉnh Sơn La được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội

(TBTCO) - Tuần lễ Nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Siêu thị Big C - Thăng Long đã chính thức khai mạc và diễn ra liên tục từ ngày 2/12/2021 đến hết ngày 5/12/2021, tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.

Ban tổ chức kỳ vọng, sự kiện này sẽ tạo cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La vào thị trường Thủ đô Hà Nội, từ đó kết nối với các thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La Ông Nghiêm Văn Tuấn – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, tuần lễ thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, với 24 gian hàng, chia thành các nhóm: Nhóm sản phẩm quả tươi, nhóm rau củ quả; nhóm thực phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc xuất xứ tại Sơn La. Ban tổ chức sẽ trưng bày, quảng bá, giới thiệu đến người dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận các mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận ATTP, VietGAP, GolbalGAP, Organic: Cam, Bưởi, Táo đại, Dâu tây, Chuối Tây, Bí ngô bao tử Mộc Châu, Mướp hương Mộc Châu Susu baby Mộc Châu, Rau cải mèo Mộc Châu, Cải bắp Mộc Châu, Bí xanh Mộc Châu... “Tỉnh Sơn La hy vọng qua chương trình, nông sản an toàn của tỉnh Sơn La sẽ được nhiều người dùng trong nước biết đến. Qua đó kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La”- ông Nghiêm Văn Tuấn nhấn mạnh. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La năm 2021 ước đạt 161,2 triệu USD, trong đó giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 150,7 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Chè, cà phê, tinh bột sắn, xoài, nhãn, chuối, chanh leo…; một số sản phẩm gặp khó khăn trong việc xuất khẩu đã chuyển hướng sang tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh sơ chế, chế biến để kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hồng Quyên