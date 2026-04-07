PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

Thu Hương

15:37 | 07/04/2026
(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL, mã CK: OIL) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/4. Trong bối cảnh thị trường năng lượng được nhận định tiếp tục biến động phức tạp, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng về doanh thu nhưng đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả lợi nhuận.

Cụ thể, PVOIL đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 150.700 tỷ đồng, gần tương đương mức thực hiện của năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với kết quả năm 2025. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa biến động giá dầu, nhu cầu thị trường và năng lực vận hành của hệ thống phân phối.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Kết thúc năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 156.640 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch và tăng 21% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 344 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 68% mục tiêu đề ra.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, PVOIL dự kiến sản lượng xuất nhập khẩu dầu thô đạt trên 9,6 triệu tấn, giảm khoảng 11% so với năm trước. Ngược lại, sản lượng sản xuất xăng dầu và dầu mỡ nhờn được kỳ vọng tăng mạnh, đạt hơn 1 triệu m3/tấn, tương ứng mức tăng 61%. Sản lượng kinh doanh xăng dầu ước đạt 5,9 triệu m3, cơ bản duy trì ổn định so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 2,5%, tương ứng tổng giá trị hơn 258,5 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ cổ tức và trích lập các quỹ gần 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến xấp xỉ 490 tỷ đồng và được chuyển sang năm sau.

Theo PVOIL, việc giữ lại một phần lợi nhuận nhằm phục vụ xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh, trong đó có khoản trích lập dự phòng chi phí đầu tư 95,2 tỷ đồng tại Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Do đơn vị này đang thực hiện thủ tục phá sản, khả năng thu hồi khoản đầu tư được đánh giá ở mức thấp.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đảm bảo không phát sinh lỗ lũy kế nhằm đáp ứng điều kiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE trong thời gian tới. Theo quy định, doanh nghiệp muốn niêm yết trên HOSE cần không có lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 7/4, cổ phiếu OIL giao dịch quanh mức 14.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của PVOIL đạt khoảng 14.479 tỷ đồng.

Thu Hương
