Quan hệ giữa Việt Nam - Italia nói chung và vùng Lombardy nói riêng còn nhiều tiềm năng phát triển

(TBTCO) - Trong chuyến công tác tới Italia, tại Palazzo Lombardia – trụ sở của chính quyền vùng Lombardy tại Milan (Italia), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp xã giao Quốc vụ khanh vùng Lombardy Raffaele Cattaneo.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn chính quyền Vùng Lombardy và cá nhân ông Raffaele Cattaneo đã hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kết nối Đầu tư Việt Nam – Italia tại Milan.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Điểm lại quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia, Bộ trưởng nhấn mạnh những con số tăng trưởng ấn tượng trong quan hệ đầu tư - thương mại giữa hai nước. Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,85 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đạt 3,53 tỷ USD (tăng 6,0%), nhập khẩu từ Italia đạt 1,32 tỷ USD (tăng 4,6%). Hiện các nhà đầu tư Italia có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, trong khi Việt Nam có 11 dự án tại Italy với tổng vốn gần 700 nghìn USD. Bộ trưởng ghi nhận vai trò quan trọng của các sự kiện gần đây, như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Italia (4/9 tại Hà Nội) trong việc tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác đầu tư – thương mại lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại buổi tiếp ông Raffaele Cattaneo.

Về phần mình, ông Raffaele Cattaneo khẳng định, Lombardy luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một đối tác quan trọng tại châu Á. Vùng Lombardy đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là sự ổn định vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao và những nỗ lực trong cải cách thể chế. Ông Raffaele Cattaneo cho rằng, hiện nay việc giao thương Việt Nam – Italia đã thuận tiện hơn, khi đã có đường bay thẳng tới Milan, vì thế, cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước cũng sẽ mở rộng.

Ông Raffaele Cattaneo - Quốc vụ khanh vùng Lombardy (ở giữa) tại buổi tiếp.

Quốc vụ khanh vùng Lombardy đề xuất tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại thường niên giữa Việt Nam và Lombardy, nhằm khuyến khích các hoạt động đầu tư và mở rộng hiện diện của các doanh nghiệp tại thị trường hai bên. Đồng thời, cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với một số địa phương của Việt Nam để tăng cường giao lưu, đầu tư hiệu quả.

Chia sẻ tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Quan hệ giữa Việt Nam và Italia nói chung và vùng Lombardy nói riêng, vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đi cùng đoàn Bộ Tài chính sang Milan có các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu của Việt Nam, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các cơ hội hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp Italia. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, chuyến công tác lần này là cơ hội tốt cho hai bên tăng cường, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao quà lưu niệm cho ông Raffaele Cattaneo.