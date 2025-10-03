Quyết liệt đôn đốc, thu hồi, kéo giảm nợ thuế

(TBTCO) - Tổng tiền thuế nợ ước tính hết ngày 30/9/2025 toàn ngành Thuế quản lý tăng 4,1% so với thời điểm ngày 31/8/2025. Ngành Thuế đang triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi, nỗ lực kéo giảm nợ thuế về dưới 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước.

9 tháng, thu được 51.404 tỷ đồng nợ thuế

Trong tháng 9/2025, ngành Thuế thu được 1.952 tỷ đồng nợ thuế. Lũy kế 9 tháng năm 2025, toàn ngành ước thu được 51.404 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ được 47.354 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ được 4.050 tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết, tổng tiền thuế nợ ước tính hết ngày 30/9/2025 toàn ngành quản lý tăng 4,1% so với thời điểm ngày 31/8/2025. Trong đó, nợ có khả năng thu ước tính tăng 5,5% so với thời điểm ngày 31/8/2025.

Việc đánh giá kết quả tổng quan công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm đưa ra giải pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế. Ảnh: TN

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 30/8/2025, giảm 1,2% so với thời điểm 31/7/2025.

Về cơ cấu nợ thuế, nợ khó thu chiếm tỷ trọng 17,8%; nợ có khả năng thu chiếm tỷ trọng 76,8% (trong đó, nợ thuế, phí chiếm tỷ trọng 25,3%; các khoản nợ liên quan đến đất chiếm tỷ trọng 35,4%; tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp chiếm 16,2%); nợ đang xử lý chiếm tỷ trọng 3,1%; nợ đang khiếu nại, khiếu kiện chiếm tỷ trọng 2%.

Lãnh đạo Cục Thuế vừa chỉ đạo Ban Nghiệp vụ thuế khẩn trương đánh giá kết quả tổng quan công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong giai đoạn 9 tháng đầu năm; đồng thời báo cáo lãnh đạo Cục Thuế giải pháp chỉ đạo, đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại địa phương trọng điểm, có số nợ lớn, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong thực hiện các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế.

Tập trung đôn đốc, thu hồi số thuế đang được gia hạn

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Thuế các tỉnh, thành phố đang triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để kéo giảm nợ thuế. Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã ban hành 2.603 lượt quyết định cưỡng chế, số tiền 503 tỷ đồng, trong đó cưỡng chế sử dụng hóa đơn 431 lượt, tổng số tiền 352,8 tỷ đồng, cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng 1.431 lượt, tổng số tiền 141,8 tỷ đồng, cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 34 lượt, số tiền 4,3 tỷ đồng, cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá 707 lượt, số tiền trên 4 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cam kết thực hiện việc nộp thuế còn nợ theo quy định. Ảnh: Thuế Hà Nội

Trong 3 tháng cuối năm, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ, thu hồi nợ, cưỡng chế nợ, trong đó tập trung đôn đốc số thuế được gia hạn, đảm bảo nộp đúng thời hạn theo quy định và tỷ lệ nợ tại thời điểm 31/12/2025 dưới 5% tổng thu.

Để thu hồi kịp thời các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, mới đây, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tăng cường phối hợp, xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc thu hồi nợ đọng các khoản thu từ đất.

Tại hội nghị nêu trên, Thuế TP. Hà Nội đã thông tin đến các sở, ngành và UBND phường, xã về tình hình nợ nghĩa vụ các khoản thu từ đất của doanh nghiệp, dự án; thông tin tình hình xử lý các vướng mắc phát sinh (tập trung các nhóm vấn đề xác định các khoản được trừ vào nghĩa vụ phải nộp, nhóm vấn đề liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về xác định giá đất cụ thể; nhóm vấn đề về thông tin địa chính làm cơ sở xác định, xử lý nghĩa vụ của người nộp thuế…).

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội thống nhất rà soát, thực hiện cam kết trong việc nghĩa vụ còn nợ và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND xã phường trong việc xử lý các vấn đề cần tháo gỡ giải quyết vướng mắc.

Đồng thời thông tin đến các sở, ngành và doanh nghiệp việc cơ quan thuế đã tham mưu UBND thành phố và được UBND thành phố chấp thuận, chỉ đạo triển khai đến các sở, ngành và UBND các xã, phường về các giải pháp trong công tác phối hợp thực hiện đôn đôn đốc thu hồi nợ đọng về đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cam kết thực hiện việc nộp thuế còn nợ theo quy định, các trường hợp còn vướng mắc cần tháo gỡ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phường xã để hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo yêu cầu (nếu có) để xử lý, trên cơ sở đó hoàn thành phần nghĩa vụ còn nợ sau xử lý.

Thuế TP. Hà Nội và các sở, ngành, UBND phường xã cũng đã thống nhất tăng cường phối hợp liên ngành đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, giám sát, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền, tăng cường sự phối hợp trong đôn đốc thu hồi nợ đọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách từ đất của thành phố, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.