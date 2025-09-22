Thuế tỉnh Cao Bằng thu hồi được 347 tỷ đồng nợ thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, thông qua các biện pháp thu hồi nợ thuế, tính đến hết tháng 8/2025 đơn vị thu được 347 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế năm 2024 chuyển sang là 34,3 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2025 là 312,7 tỷ đồng.

Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, để có được kết quả trên, đơn vị đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu; đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Công khai thông tin nợ đọng thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, từ 1/1/2024 đến 31/8/2025, đơn vị thực hiện ban hành trên 110 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 1.500 lượt; ban hành 1.300 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 115 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; ban hành 1 văn bản đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; 10 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Nhưu vậy, tính nợ thuế hết tháng 8/2025 là 202,5 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu là 119,7 tỷ đồng; số nợ thuế khó thu là 57,7 tỷ đồng; nợ đang xử lý là 25,1 tỷ đồng.