Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

Thu Hương

Thu Hương

17:14 | 06/04/2026
(TBTCO) - Thép Nam Kim đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu trên 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, đồng thời trình cổ đông loạt phương án tăng vốn và đầu tư dự án mới.
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông mới công bố, Công ty CP Thép Nam Kim (mã CK: NKG) sẽ tổ chức họp vào ngày 24/4 sắp tới.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, Hội đồng quản trị nhận định ngành thép sẽ có diễn biến tích cực hơn nhờ nhu cầu trong nước tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu được dự báo đối mặt với áp lực lớn từ các biện pháp bảo hộ thương mại, trong bối cảnh rủi ro trên thị trường toàn cầu vẫn hiện hữu.

Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng
Đồ hoạ: Thu Hương.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, cao hơn khoảng 67%, trong khi sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 41% so với cùng kỳ. Trước đó, kết thúc năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 14.899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 65% và 55% kế hoạch đề ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành dự kiến khoảng 44,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 447 tỷ đồng tính theo mệnh giá, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, công ty dự kiến chào bán gần 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1, tương ứng tỷ lệ phát hành 25%. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số tiền huy động gần 1.500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn vào dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 6.229 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với khối lượng 6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 60 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 26% so với giá đóng cửa ngày 6/4 là 13.450 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị khóa trong vòng một năm và phần còn lại bị hạn chế trong hai năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 6/4, cổ phiếu NKG dừng ở mức 13.450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 447 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt trên 6.019 tỷ đồng.

Thu Hương
Bài liên quan

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

Khối ngoại giảm mạnh bán ròng

(TBTCO) - Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 6/4: Thanh khoản tăng 24%, giá hợp đồng tương lai ngược chiều tăng

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh trở lại trạng thái sôi động với hơn 268.000 hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng. Đáng chú ý, chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai tăng, ngược chiều với diễn biến của chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

Chứng khoán ngày 6/4: VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi kéo dài hai tuần trước đó, khi dòng tiền suy yếu rõ rệt và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

Giải bài toán nhà ở: Khi “an cư” cần được nhìn như hạ tầng quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

VPS vững "ngôi vương" thị phần môi giới HOSE quý I/2026

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã: VCK) duy trì thị phần môi giới vượt 15% trên HOSE, qua đó tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cùng tăng trưởng tín dụng 18% và mở rộng quy mô tài sản. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn qua trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%, tái cấu trúc TNEX Finance và lên kế hoạch mở rộng sang quản lý quỹ, chứng khoán.
Định hình thị trường tài sản mã hóa: Bước đi thận trọng cho một "sân chơi" minh bạch

Định hình thị trường tài sản mã hóa: Bước đi thận trọng cho một "sân chơi" minh bạch

(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cùng nhiều văn bản hướng dẫn đã được Bộ Tài chính ban hành đang từng bước đặt nền móng cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, cách tiếp cận thận trọng nhưng linh hoạt không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mà còn đặt ra yêu cầu cao về minh bạch, an toàn và năng lực vận hành của các chủ thể tham gia.
Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

