Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu vượt 22.000 tỷ đồng

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông mới công bố, Công ty CP Thép Nam Kim (mã CK: NKG) sẽ tổ chức họp vào ngày 24/4 sắp tới.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, Hội đồng quản trị nhận định ngành thép sẽ có diễn biến tích cực hơn nhờ nhu cầu trong nước tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu được dự báo đối mặt với áp lực lớn từ các biện pháp bảo hộ thương mại, trong bối cảnh rủi ro trên thị trường toàn cầu vẫn hiện hữu.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, cao hơn khoảng 67%, trong khi sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 41% so với cùng kỳ. Trước đó, kết thúc năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 14.899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 65% và 55% kế hoạch đề ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành dự kiến khoảng 44,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 447 tỷ đồng tính theo mệnh giá, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, công ty dự kiến chào bán gần 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1, tương ứng tỷ lệ phát hành 25%. Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số tiền huy động gần 1.500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn vào dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 6.229 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với khối lượng 6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 60 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 26% so với giá đóng cửa ngày 6/4 là 13.450 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị khóa trong vòng một năm và phần còn lại bị hạn chế trong hai năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 6/4, cổ phiếu NKG dừng ở mức 13.450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 447 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt trên 6.019 tỷ đồng.