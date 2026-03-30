Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Thanh Mai

17:55 | 30/03/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
aa

Thông tư 22/2026/TT-BTC được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết và cụ thể hóa các quy định tại Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 và Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, đồng thời góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 2/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quy hoạch. Ảnh minh họa.

Thông tư bao gồm các quy định cụ thể về nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch, bao gồm dữ liệu văn bản pháp lý, dữ liệu sơ đồ quy hoạch và cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch đã đáp ứng được các yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp giữa các hệ thống thông tin.

Theo đó, các loại dữ liệu này được chuẩn hóa về định dạng, cấu trúc và tổ chức, trong đó văn bản pháp lý được quy định rõ định dạng như doc, docx, pdf/A,… với yêu cầu chất lượng tối thiểu; sơ đồ quy hoạch được chuẩn hóa theo các định dạng kỹ thuật như dwg, shp, GeoTIFF, GeoPDF…; cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được đóng gói theo các chuẩn hiện đại như Geodatabase (.gdb), .gml, .gpkg.

Thông tư 22/2026/TT-BTC cũng yêu cầu số hóa đầy đủ hồ sơ quy hoạch, gắn mã nhận dạng duy nhất cho từng đối tượng địa lý, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ giữa dữ liệu và nội dung thể hiện trên sơ đồ quy hoạch. Cơ sở dữ liệu quy hoạch được tổ chức theo 12 nhóm chủ đề lớn, bao quát các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn như thiếu thống nhất về định dạng dữ liệu, các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thể hiện trên sơ đồ chưa đồng bộ, tình trạng chồng chéo về không gian quy hoạch cũng như khó khăn trong tích hợp dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương.

Điểm đáng chú ý của Thông tư là việc chuyển đổi phương thức thể hiện nội dung quy hoạch mang tính định hướng bằng sơ đồ quy hoạch. Cách tiếp cận mới này không chỉ nâng cao tính linh hoạt, mà còn bảo đảm duy trì chặt chẽ mối quan hệ không gian giữa các đối tượng địa lý quy hoạch.

Thông tư 22/2026/TT-BTC không chỉ phục vụ công tác lập và quản lý quy hoạch, mà còn tạo nền tảng dữ liệu quan trọng cho phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quy hoạch.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2026, đồng thời thay thế Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT (trừ một số nội dung chuyển tiếp). Các cơ sở dữ liệu và sơ đồ quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày 1/3/2026 không phải xây dựng lại; các hồ sơ đang trình phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quy định trước đó.

Việc triển khai Thông tư 22/2026/TT-BTC được thực hiện trên cơ sở bộ máy hiện có, không làm phát sinh thêm tổ chức, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả thực thi. Việc ban hành Thông tư được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quy hoạch, xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, kết nối và minh bạch, phục vụ hiệu quả phát triển đất nước trong kỷ nguyên số./.

(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
(TBTCO) - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu ngày càng cao, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công là sản phẩm, giải pháp an ninh mạng; triển khai đúng, đủ quy định pháp luật, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích, lãng phí hoặc tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin.
(TBTCO) - Thời hạn để các đơn vị gửi báo cáo trong cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Trước áp lực lớn về tiến độ và yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc công khai tiến độ, nêu tên các đơn vị chậm triển khai được xem là giải pháp mạnh, tạo áp lực trực tiếp và thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.
(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam, từ nguồn cung đến giá cả. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra các "điểm yếu" mang tính cấu trúc, đồng thời đề xuất giải pháp cấp bách nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Cuộc thi viết "Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển", từ ngày 26/3 đến 31/5/2026.
(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
