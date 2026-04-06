Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 795/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Quyết định nêu rõ, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiều nội dung đã công bố trước đây, tại số thứ tự 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15 Phần I, Quyết định số 220/QĐ-BTC ngày 01/02/2024; nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 1 Phần I Quyết định số 217/QĐ-BTC ngày 01/02/2024.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ảnh minh họa.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm như: cấp giấy phép, đăng ký, điều chỉnh hoạt động... doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi gồm: đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm; phê chuẩn hoặc thay đổi phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ; đăng ký nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm; thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính cũng được thay thế như: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán; mở, chấm dứt, thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp.

Nguồn: Quyết định số 795/QĐ-BTC.

Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, cách thức và hồ sơ thực hiện đối với từng thủ tục. Đơn cử, với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, Quyết định nêu rõ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Sau đó, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ và có văn bản yêu cầu đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có); chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có). Cuối cùng, Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp hoặc từ chối cấp giấy phép.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng quy định cụ thể phương thức thực hiện gồm: nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu đủ điều kiện áp dụng.

Về hồ sơ, thành phần được liệt kê chi tiết, trong đó có đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó là phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ các nghiệp vụ bảo hiểm dự kiến triển khai, thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu...

Qua đó, chuẩn hóa quy trình từ khâu nộp hồ sơ, thẩm định đến cấp phép cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện.

Quyết định cũng quy định thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ./.