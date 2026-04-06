Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ánh Tuyết

11:33 | 06/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 795/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Qua đó, chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia, hoạt động trên thị trường bảo hiểm.
aa
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 795/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Quyết định nêu rõ, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiều nội dung đã công bố trước đây, tại số thứ tự 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15 Phần I, Quyết định số 220/QĐ-BTC ngày 01/02/2024; nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 1 Phần I Quyết định số 217/QĐ-BTC ngày 01/02/2024.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ảnh minh họa.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm như: cấp giấy phép, đăng ký, điều chỉnh hoạt động... doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi gồm: đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm; phê chuẩn hoặc thay đổi phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ; đăng ký nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn phí bảo hiểm; thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, một số thủ tục hành chính cũng được thay thế như: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Chuyên gia tính toán; mở, chấm dứt, thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp.

Nguồn: Quyết định số 795/QĐ-BTC.

Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, cách thức và hồ sơ thực hiện đối với từng thủ tục. Đơn cử, với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, Quyết định nêu rõ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Sau đó, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ và có văn bản yêu cầu đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có); chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có). Cuối cùng, Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp hoặc từ chối cấp giấy phép.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng quy định cụ thể phương thức thực hiện gồm: nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu đủ điều kiện áp dụng.

Về hồ sơ, thành phần được liệt kê chi tiết, trong đó có đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định; Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó là phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ các nghiệp vụ bảo hiểm dự kiến triển khai, thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu...

Qua đó, chuẩn hóa quy trình từ khâu nộp hồ sơ, thẩm định đến cấp phép cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện.

Quyết định cũng quy định thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ./.

Việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lần này nhằm đảm bảo đồng bộ với các quy định mới tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 139/2025/QH15; Nghị định số 97/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2023/NÐСP; Thông tư số 31/2026/TTBTC ngày 27/3/2026... Từ đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên thị trường bảo hiểm./.
Ánh Tuyết
(TBTCO) - Từ ngày 6/4, SJC tạm dừng kênh đăng ký mua vàng trực tuyến, áp dụng bán trực tiếp theo lượng thực tế và giới hạn mỗi khách tối đa 1 lượng vàng miếng.
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
(TBTCO) - Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh; mã Ck: BMI) ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong đó đáng chú ý khoản “tài sản thiếu chờ xử lý” có giá trị hơn 155,9 tỷ đồng.
(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Ngày 4/4, giá vàng trong nước hiện đang ghi nhận tăng tại nhiều doanh nghiệp, với cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh tăng, phổ biến quanh 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
