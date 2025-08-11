Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 11/8 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Các văn kiện hợp tác gồm:

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động Ngân hàng Trung ương.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục.

Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và Chính quyền thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một quốc gia sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới của cả hai dân tộc.

Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất.

Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước./.