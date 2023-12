Vợ chồng thành viên Hội đồng quản trị giảm tỷ lệ sở hữu ở OCB

Tính tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của OCB đạt 216.755 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Đặc biệt, dư nợ thị trường 1 cũng tăng 10,8% so với cuối năm 2022, đạt 136,105 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm 2023. Tổng doanh số giải ngân sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của OCB đạt 235% kế hoạch lũy kế, số dư sản xuất kinh doanh tăng 119% so với cùng kỳ 2022.