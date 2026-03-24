Kinh doanh

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Nguyên Phương
21:06 | 24/03/2026
(TBTCO) - Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục có cơ hội tăng trưởng, nhưng đi kèm là không ít thách thức. Việc cân bằng giữa sản lượng, giá trị và chi phí, cùng với hoàn thiện cơ chế và nâng cao chất lượng, sẽ là yếu tố quyết định để ngành gạo giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế.
Tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại để khai mở thị trường xuất khẩu gạo Tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới

Thị trường mở rộng, chất lượng gạo nâng lên

Thông tin tại Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 do Bộ Công thương phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức chiều 24/3, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, tính đến hết ngày 15/3/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,74 triệu tấn gạo, đạt giá trị 826,2 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 2,3% nhưng giá trị giảm 8,7%, chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân giảm 10,7%, còn khoảng 477,6 USD/tấn.

Để giúp thương nhân giảm thiểu chi phí tuân thủ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, Bộ Công thương đã xây dựng phần mềm hệ thống báo cáo của thương nhân.

Tại hội nghị, đại diện Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương đã giới thiệu phần mềm và hướng dẫn thương nhân thực hiện báo cáo trên môi trường điện tử.

Trong cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là đối tác lớn nhất khi nhập khẩu hơn 711.000 tấn, chiếm gần 56% tổng lượng xuất khẩu, tăng mạnh 30% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ hai với mức tăng trưởng đột biến 143,7%, đạt hơn 178.000 tấn. Một số thị trường khác như Malaysia và Australia cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ngược lại, khu vực châu Phi có dấu hiệu suy giảm rõ rệt khi nhiều thị trường truyền thống như Ghana, Bờ Biển Ngà hay Senegal đều giảm mạnh nhập khẩu. Điều này cho thấy sự dịch chuyển nhất định trong cơ cấu thị trường, đồng thời phản ánh những biến động về nhu cầu và cạnh tranh toàn cầu.

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thảo Ly

Đáng chú ý, gạo Việt Nam tiếp tục thâm nhập các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, châu Âu. Dù sản lượng chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng gạo ngày càng được nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Về chủng loại, gạo trắng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 60%, tiếp đến là gạo thơm (khoảng 26%) và gạo nếp. Xu hướng chuyển dịch sang các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản đang ngày càng rõ nét, phù hợp với chiến lược nâng cao giá trị gia tăng của ngành.

Ở góc độ sản xuất, nguồn cung năm 2026 được đánh giá khá dồi dào. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích gieo trồng năm 2026 đạt hơn 7 triệu hecta, giảm 36.000ha, sản lượng ước đạt hơn 43 triệu tấn, tăng 12.000 tấn so với năm 2025. Lượng lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu đạt khoảng 15,5 triệu tấn, tương đương 7,7 triệu tấn gạo hàng hóa.

Chi phí logistics tăng vọt, doanh nghiệp đối mặt rủi ro

Dù nguồn cung và nhu cầu thị trường vẫn tích cực nhưng theo ông Nguyễn Anh Sơn, xung đột ở Trung Đông đã ảnh hưởng tới vận chuyển hàng hóa, trong đó có lúa gạo. Cụ thể, chi phí vận chuyển trong nước tăng cao (từ 20.000 lên 30.000 đồng trên 1 tấn lúa gạo) do giá dầu tăng.

Tình trạng thiếu hụt container rỗng phục vụ đóng hàng số lượng lớn gây khó khăn trong hoạt động xuất khẩu; các hãng tàu thường xuyên điều chỉnh giá cước, thay đổi lịch trình hoặc cắt giảm một số tuyến vận chuyển đến các khu vực Trung Đông, ảnh hưởng đến việc đặt chỗ tàu và container, đến tiến độ thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

Giá một số nguyên liệu đầu vào cũng tăng theo, điển hình như giá hạt nhựa sản xuất bao bì tăng khiến chi phí bao bì tăng 1.000 đồng/bao loại 50kg. Một số thương nhân gặp khó khăn trong hợp đồng do phải điều chỉnh tiến độ giao hàng, kéo dài thời gian thanh toán, làm phát sinh chi phí bảo quản hàng hóa.

Ngoài ra, xuất khẩu gạo Việt Nam còn đối diện một số thách thức khác, trong đó có áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan...

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng
Tính đến hết ngày 15/3/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,74 triệu tấn gạo. Ảnh minh họa

Chính sách vào cuộc, tháo gỡ điểm nghẽn

Trước những thách thức nêu trên, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 08 nhằm thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp, từ bảo đảm nguồn cung, nâng cao chất lượng đến mở rộng thị trường và kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, Bộ cũng đang rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 107/2018/NĐ-CP, nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp hơn với thực tiễn, tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.

Ông Sơn cũng đề nghị các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lưu ý điều khoản hợp đồng liên quan đến logistics, chi phí bảo hiểm; đề nghị các địa phương vận động, khuyến khích bà con chuyển đổi mô hình trồng lúa gạo năng suất có thể thấp hơn nhưng chất lượng cao hơn phù hợp với các thị trường đòi hỏi cao.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước đàm phán với doanh nghiệp nhập khẩu gạo để cùng chia sẻ rủi ro liên quan đến các chi phí và điều kiện bất khả kháng có thể phát sinh trong thời gian tới do tình hình thế giới hết sức phức tạp...

Ở góc độ địa phương, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh cần sớm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, thuế và cơ chế thanh toán để bảo đảm dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn.

Địa phương cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh một số quy định về thanh toán trong thu mua lúa gạo, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia linh hoạt hơn, như: Nhà nước có thể tham gia mua tạm trữ khi giá thấp và bán lại khi thị trường thuận lợi, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp; tăng cường tín dụng ưu đãi theo thời vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thu mua tạm trữ cũng được xem là giải pháp quan trọng để giảm áp lực tài chính trong bối cảnh chi phí tăng cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh thời cần tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, điều hành linh hoạt hoạt động xuất khẩu gạo.

Thứ trưởng đề nghị rà soát việc thực hiện Chiến lược xuất khẩu gạo đến năm 2030, tăng cường phối hợp với địa phương trong tổ chức triển khai; đồng thời các doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần đánh giá đầy đủ khả năng tận dụng các FTA, tăng cường phổ biến quy định và ưu đãi để địa phương, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng. Đồng thời, yêu cầu các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục chủ động cung cấp thông tin thị trường, chính sách nhập khẩu, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ kết nối giao thương cho doanh nghiệp.

Nguyên Phương
Từ khóa:
xuất khẩu gạo thách thức cơ hội

Bài liên quan

Tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới

Tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới

Thị trường Liên minh châu Âu: Cơ hội lớn cho hàng Việt giữa biến động toàn cầu

Thị trường Liên minh châu Âu: Cơ hội lớn cho hàng Việt giữa biến động toàn cầu

Quảng Ninh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai

Quảng Ninh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai

Dành cho bạn

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Đọc thêm

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Ngày 23/3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Hải Phòng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hải Phòng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 523/UBND-TTPVHCC yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành trước ngày 30/3/2026.
Mua vé tự chọn hàng ngày trên điện thoại, người chơi tại Tây Ninh trúng jackpot hơn 114 tỷ đồng

Mua vé tự chọn hàng ngày trên điện thoại, người chơi tại Tây Ninh trúng jackpot hơn 114 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 23/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01315 cho anh N.M.T, người chơi hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh, với giá trị trúng thưởng lên tới 114 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.M.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt.
Đa dạng hóa nguồn cung: Từ nhập khẩu đến năng lượng thay thế

Đa dạng hóa nguồn cung: Từ nhập khẩu đến năng lượng thay thế

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt dưới tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực dự trữ và chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài.
Vĩnh Hoàn đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu sau 2 tháng đầu năm

Vĩnh Hoàn đạt gần 1.800 tỷ đồng doanh thu sau 2 tháng đầu năm

(TBTCO) - Sau 2 tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đạt khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 11% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 12% kế hoạch năm.
Hoàn tất thanh toán “chạm để đi” trên toàn bộ tuyến metro tại Hà Nội

Hoàn tất thanh toán “chạm để đi” trên toàn bộ tuyến metro tại Hà Nội

(TBTCO) - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa phối hợp cùng Hanoi Metro chính thức công bố hoàn tất triển khai thanh toán mở (open-loop) trên toàn tuyến metro tại Hà Nội, bao gồm tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - ga Hà Nội).
Cà phê khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động?

Cà phê khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động?

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, xung đột ở Trung Đông đã làm tăng chi phí vận chuyển và lưu kho cà phê. Nếu xung đột tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, sẽ thúc đẩy giá cà phê thế giới bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Việt Nam hoàn thiện chính sách, mở rộng ưu đãi để hút vốn tài chính xanh

Việt Nam hoàn thiện chính sách, mở rộng ưu đãi để hút vốn tài chính xanh

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng