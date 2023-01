Áp dụng một số quy định mới về thủ tục hành chính trong quản lý ngoại hối

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thực hiện công văn số 3981/TCT-DNNCN ngày 28/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn”, cục thuế tổ chức trao thưởng hóa đơn may mắn quý III/2022”, đồng thời tiếp tục tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022.