BIWASE hạ giá chào bán cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.160 tỷ đồng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa cập nhật, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE - HoSE) đưa ra điều chỉnh đáng chú ý trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, giá chào bán cổ phiếu theo phương án mới là 37.000 đồng/cổ phiếu, giảm so với tài liệu công bố trước đó vào tháng 2 với mức giá chào bán dự kiến 38.500 đồng/cổ phiếu. Theo phương án, BIWASE dự kiến chào bán hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7:1 (tương ứng 14,2857%). Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu chào bán thành công 100%, tổng số tiền huy động dự kiến giảm tương ứng từ khoảng 1.209,6 tỷ đồng xuống còn khoảng 1.162,5 tỷ đồng. Cùng với đó, phương án phân bổ vốn cũng được điều chỉnh tương ứng. Số tiền dự kiến dùng để thanh toán các khoản vay nợ ngân hàng và tổ chức tín dụng giảm từ 820,4 tỷ đồng xuống còn hơn 773,3 tỷ đồng. Các mục đích sử dụng vốn khác vẫn giữ nguyên thứ tự ưu tiên, trong đó hai ưu tiên trước đó lần lượt là mua cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (164 tỷ đồng) và đầu tư dự án nhà máy điện rác công suất 24 MW (225 tỷ đồng).

Mức giá thay đổi trên được HĐQT đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2025 được xác định là 28.597 đồng/cổ phiếu. Cùng đó, căn cứ tham chiếu cho việc xây dựng phương án phát hành là giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BWE (từ ngày 3/2 đến 23/3/2026) ở mức 42.630 đồng/cổ phiếu. Chung xu hướng với thị trường, giá cổ phiếu BWE cũng giảm đáng kể trong tháng 3 này khi ở quanh vùng giá thấp nhất trong năm 2026. Cập nhật phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu BWE đang giao dịch ở mức 42.650 đồng/cổ phiếu.

BIWASE dành 1/3 nguồn vốn huy động được cho 2 mục tiêu ưu tiên - Nguồn: BIWASE

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 27/3 tới. Bên cạnh thay đổi về phương án phát hành, tài liệu cập nhật cũng bổ sung danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027). Cụ thể, ứng viên được đề cử là bà Đinh Thị Thúy Nga. Ứng viên này sinh năm 1991, hiện công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại Đại hội, BIWASE cũng trình cổ đông tờ trình chi tiết về việc tái cấu trúc các chi nhánh cấp nước, theo đó chuyển đổi 8 chi nhánh thành 4 công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, BIWASE đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất mục tiêu đạt tối thiểu 770 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt ít nhất 700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức ≥ 13% vốn điều lệ, Kết thúc năm 2025, BIWASE ghi nhận doanh thu 4.542,9 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.026,4 tỷ đồng, tăng 55,4%. Theo phương án phân phối lợi nhuận trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13%, tương ứng tổng giá trị hơn 285,9 tỷ đồng.

BIWASE đặt mục tiêu tổng công suất cấp nước hơn 1 triệu m3/ngày với sản lượng nước thương phẩm phấn đấu đạt ít nhất 257.500.000 m³ cho toàn hệ thống. Cùng với đó, nhiệm vụ phát triển khách hàng cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng, dự kiến tăng thêm ít nhất 19.500 đấu nối mới. Doanh nghiệp này lên kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước tại các khu vực Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên và Chơn Thành (Bình Phước), đồng thời đầu tư nâng công suất các nhà máy nước và triển khai các dự án xử lý chất thải, trong đó có dự án lò đốt rác phát điện công suất 24 MW.