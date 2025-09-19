Chứng khoán phái sinh ngày 19/9: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản cải thiện

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên giao dịch ngày 19/9. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, chỉ số cơ sở giảm điểm nhẹ. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 19/9, các hợp đồng tương lai tiếp nối quán tính giảm, nhưng biên độ giảm đã thu hẹp. Trong phiên chiều, giá các hợp đồng tương lai đều hồi phục. Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 2 hợp đồng tăng điểm, 2 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm. Các hợp đồng tương lai giảm từ -17,5 điểm đến +5,5 điểm; chỉ số cơ sở giảm -2,21 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1FA000 đóng cửa tại 1.848,2 điểm, giảm -1,8 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng thấp hơn so với mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp, nhưng vẫn giữ ở trạng thái âm với mức -11,33 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện so với phiên giao dịch trước và vẫn duy trì ở mức cao với hơn 280.000 hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng hợp đồng tương lai đạt 285.327 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1FA000 đóng cửa sát với giá mở cửa của cây nến liền trước, cho thấy sự lưỡng lự tại khu vực 1.840 điểm. Tuy nhiên, việc giá đóng cửa ở vùng thấp cho thấy vị thế bán vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Việc giá đi ngang và không vượt được 1.855 - 1.858 điểm hàm ý khả năng điều chỉnh có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -2 điểm, kết phiên tại 1.859,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 409 triệu đơn vị. VN30-Index giảm điểm kèm theo khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên, thể hiện tâm lý khá thận trọng của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo sức mạnh xu hướng (ADX) tiếp tục giảm và đang tiến về gần vùng xám. Nếu các tín hiệu kỹ thuật này không có sự cải thiện, thì khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến giằng co với các phiên tăng giảm đan xen trong thời gian tới./.