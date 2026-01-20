Chứng khoán phái sinh ngày 20/1: Dòng tiền đổ mạnh, chênh lệch âm nới rộng khi VN30-Index giằng co

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh 33,6% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền gia tăng trở lại, đặc biệt ở các vị thế ngắn hạn.

Trong khi thị trường cơ sở ghi nhận một phiên giao dịch giằng co, giá các hợp đồng phái sinh phiên 20/1 cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất chịu áp lực giảm điểm với thanh khoản tăng đột biến, với hơn 310.000 hợp đồng được sang tay.

Cụ thể, hợp đồng VN30 đáo hạn vào tháng 2/2026 (41I1G2000) kết phiên tại 2.077,5 điểm, giảm 0,55% so với phiên trước. Chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở VN30 tiếp tục nới rộng lên -8,11 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư phái sinh trước diễn biến điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số cơ sở. Các hợp đồng VN30 kỳ hạn xa hơn như VN30F2603, VN30F2606 và VN30F2609 cũng ghi nhận chênh lệch âm sâu hơn hôm qua, dao động từ -12,01 điểm đến -15,61 điểm.

Trong khi đó, đối với hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100, chênh lệch âm được thu hẹp sau khi bất ngờ nới rộng phiên trước, chỉ còn dao dộng từ mức -1,03 đến 14,23 điểm thay vì trên 20 điểm hôm qua. Giá của 3/4 hợp đồng tương lai VN100 đóng cửa trong sắc xanh.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 20/1 tăng vọt

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh 33,6% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền gia tăng trở lại ở các vị thế ngắn hạn. Khối lượng mở (OI) của VN30F2602 đạt 31.755 hợp đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.

Tuy nhiên, dòng tiền này chủ yếu mang tính phòng ngừa rủi ro. Theo chuyên gia từ SHS, nhiều khả năng các trader nghiêng về kịch bản VN30 có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, hợp đồng kỳ hạn gần nhất đang chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 2.050 điểm.

Trạng thái giằng co trên thị trường cơ sở xuất hiện ở hầu hết các chỉ số. Lực cầu xuất hiện sớm tại nhóm ngân hàng, chứng khoán giúp thị trường mở cửa khởi sắc, VN30-Index có thời điểm vượt 2.100 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến đà tăng nhanh chóng thu hẹp. Dòng tiền duy trì sôi động với thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối tích cực dù xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. VN30-Index đóng cửa ở mức 2.085,61 điểm với 12 mã tăng và 18 mã giảm. Giao dịch tại nhóm VN30 đạt 22.388 tỷ đồng./.