Công ty Bánh kẹo Hải Châu và Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng bị xử phạt do loạt vi phạm

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, cùng ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu bị phạt 60 triệu đồng là mức phạt cho hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn. Công ty chậm công bố nhiều tài liệu quan trọng như: Báo cáo tài chính quý và năm 2023 - 2025, báo cáo quản trị công ty bán niên và năm, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - 2024, giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán, cùng các hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Hà Nội và MB Hai Bà Trưng.

Công ty Bánh kẹo Hải Châu bị xử phạt do loạt vi phạm về công bố thông tin và giao dịch với cổ đông. Ảnh: T.L minh họa.

Ngoài ra, Công ty Bánh kẹo Hải Châu còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, trong năm 2023 và năm 2024, công ty có các giao dịch vay, mua hàng hóa, dịch vụ với Tổng công ty Mía đường I (là cổ đông lớn và có cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị) tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng; có các giao dịch bán hàng hóa vật tư, dịch vụ với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương (có cùng Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị) tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng; có các giao dịch mua, bán hàng hóa vật tư, dịch vụ với Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger (ông Nguyễn Văn Hội là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Viger, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) tổng số tiền hơn 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được Hội đồng quản trị của công ty thông qua.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 77,5 triệu đồng đối với với ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Được biết, Công ty Bánh kẹo Hải Châu thành lập năm 1965, được biết đến là một trong những thương hiệu bánh kẹo lâu đời tại Việt Nam. Công ty hiện sở hữu 3 nhà máy lớn tại Hưng Yên, Nghệ An và Vĩnh Long, đầu tư công nghệ châu Âu và Nhật Bản. Các sản phẩm tiêu biểu của Hải Châu là bánh kem xốp, bánh quy, lương khô tổng hợp cùng nhiều dòng kẹo cứng và kẹo mềm./.